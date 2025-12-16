€ 5.0920
DCNews Stiri Tentativă de atac la târgul de Crăciun din Polonia. Un student care pregătea planul a fost arestat
Data publicării: 12:55 16 Dec 2025

Tentativă de atac la târgul de Crăciun din Polonia. Un student care pregătea planul a fost arestat
Autor: Tiberiu Vasile

Tentativă de atac la târgul de Crăciun din Polonia. Un student care pregătea planul a fost arestat Târg de Crăciun. Foto cu caracter ilustrativ: Unsplash
 

Un student din Polonia a fost arestat după ce autoritățile au descoperit că pregătea un atac care viza un târg de Crăciun.

Serviciile de securitate poloneze au intervenit marți și au arestat un student suspectat că planifica „un atac în masă” într-un târg de Crăciun, a declarat Jacek Dobrzynski, purtătorul de cuvânt al agențiilor speciale.

Tânărul, Mateusz W., student la universitatea catolică din Lublin, ar fi intenționat să folosească explozibili și plănuia să intre în legătură cu o organizație teroristă.

„Scopul atacului criminal era să intimideze mai multe persoane și să susțină Statul Islamic. În timpul anchetei, ofițerii Agenției de Securitate Internă au confiscat dispozitive de date și obiecte legate de islam”, a transmis Dobrzynski pe platforma X.

"Un atac terorist care ar fi putut duce la moartea sau rănirea gravă a mai multor oameni"

Parchetul a formulat împotriva tânărului acuzația de „efectuare de acțiuni pregătitoare pentru a comite un atac terorist care ar fi putut duce la moartea sau rănirea gravă a mai multor oameni”.

În plus, anchetatorii susțin că studentul a încercat să stabilească contacte cu o organizație teroristă pentru a obține sprijin în realizarea atacului.

Inițial, autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre suspect, care a fost plasat în detenție preventivă pentru o perioadă de trei luni, potrivit Reuters și Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Alarmă la târgul de Crăciun în Strasbourg: Armă și muniție, ascunse în tufișuri
 

