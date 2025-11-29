Alarmă la târgul de Crăciun în Strasbourg: Armă și muniție, ascunse în tufișuri

O alertă a fost dată la Strasbourg după ce angajații de la întreținerea spațiilor verzi au găsit un pistol funcțional și cartușe ascunse într-un tufiș la doar câțiva pași de târgul de Crăciun din centrul istoric, o descoperire care a declanșat o anchetă și determinat autorităţile să ridice securitatea la maximum.

Descoperirea și reacția autorităților

Potrivit procurorului care coordonează ancheta, Clarisse Taron, arma și muniția au fost descoperite joi dimineață în zona „Village de l’Avent”, parte din târgul de Crăciun. Pistolul era în stare de funcționare și, alături de cartușe, era ascuns printre arbuști.

Forțele de ordine au deschis imediat o anchetă, iar arma a fost ridicată pentru identificări și analize criminalistice. Între timp, accesul în zona târgului a fost supus unor controale suplimentare, cu patrule sporite și supraveghere intensificată.

Un târg de Crăciun sub semnul securității

Târgul de Crăciun din Strasbourg se desfășoară în cartierul istoric La Petite France și atrage anual milioane de vizitatori (recordul precedent: 3,4 milioane) inclusiv turiști din Germania, SUA și Spania.

Din 2018, când un atac armat comis de teroristul Chérif Chekatt a adus un bilanț de 5 morți și 11 răniți la același târg, măsurile de securitate sunt extrem de stricte: patrule permanente, controale la intrări, prezență militară și de jandarmi, toate adaptate la amenințarea teroristă continuă.

Anul acesta, autoritățile au anunțat deja un dispozitiv de securitate extins, dar descoperirea armei arată vulnerabilități chiar și în zona verde a orașului, considerată de obicei sigură.

Ancheta: ce se știe despre arma găsită

Potrivit presei locale, pistolu a fost identificat ca aparținând unei categorii reglementate, şi ar proveni dintr-un furt comis în 2022, dintr-o locuință privată din departamentul Haut-Rhin. Acum, poliția judiciară caută să stabilească de cât timp era arma ascunsă în acele tufişuri și cine a abandonat-o acolo.

Investigația include și examinarea imaginilor de supraveghere din zona târgului, precum și audieri posibile legate de persoane care ar fi putut abandona arma înainte de deschiderea târgului.

Reacții și efecte asupra vizitatorilor

Descoperirea a creat panică printre vizitatori și localnici, iar mulți părinți și turiști s-au declarat îngrijoraţi de siguranța zonei. Reprezentanții târgului au declarat că evenimentul continuă conform programului, dar cu măsuri suplimentare de protecție.

Un responsabil local al securității a declarat că „este inacceptabil ca un pistol să fie abandonat la doi pași de căsuțele de vin fiert și decorațiuni de Crăciun”. El a subliniat că „vigilența trebuie să rămână ridicată tot timpul” și că „orice incident, oricât de mic, este luat extrem de serios”.

Context: de ce este important controlul armamentului lângă târgurile publice

Franța se află de ani buni sub amenințarea atacurilor teroriste, iar târgurile de Crăciun din orașe mari, Strasbourg, Paris, dar și din alte orașe europene precum Berlin sau Nürnberg, sunt obiective vulnerabile. După incidentul din 2018, numeroase state europene au înăsprit normele privind securitatea evenimentelor publice.

Descoperirea de arma lângă târgul de la Strasbourg amintește că riscul nu este doar extern, terorist, ci și intern, legat de traficul de arme și neglijență civilă, conform Liberation.

