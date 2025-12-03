€ 5.0910
|
$ 4.3656
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0910
|
$ 4.3656
 
DCNews Stiri Alegeri locale la Găești. Dâmbovițenii merg la vot pentru un nou primar
Data publicării: 18:14 03 Dec 2025

Alegeri locale la Găești. Dâmbovițenii merg la vot pentru un nou primar
Autor: Dana Mihai

Alegeri Buletin de vot / FOTO: Agerpres
 

Localnicii din oraşul dâmboviţean Găeşti sunt aşteptaţi, duminică, la vot, la alegerile parţiale, pentru a-şi alege primarul, după ce fostul edil şi-a pierdut mandatul pentru incompatibilitate.

Conform datelor oferite de Prefectura Dâmboviţa pentru Agerpres, au fost amenajate 11 secţii de votare, au fost tipărite 13.075 buletine de vot şi au fost realizate 12.195 timbre autocolante şi 55 ştampile cu menţiunea "votat". Pe listele electorale permanente sunt trecute 11.878 persoane.

Datele organizatorice ale scrutinului și candidații înscriși în cursa pentru Primăria Găești

Conform recensământului din 2021, populaţia oraşului Găeşti este de 12.583 de locuitori, în scădere faţă de recensământul din 2011, când erau înregistraţi 13.317 locuitori.

Patru candidaţi sunt înscrişi în cursa pentru funcţia de primar al oraşului dâmboviţean Găeşti, la alegerile din 7 decembrie. Biroul Electoral de Circumscripţie Orăşenească nr. 4 Găeşti a admis candidaturile: Iorga Alexandru, propus de Partidul Social Democrat (PSD); Bidică George-Raul, candidat din partea Partidului Naţional Liberal (PNL); Dragotă-Zamfir Ana-Maria, candidată susţinută de Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) şi Ghenu George, candidat independent.

Citește și: Victor Ponta a spus cu cine votează la Primăria București

La Găeşti, fostul primar Gheorghe Grigore şi-a pierdut mandatul pentru incompatibilitate, însă a rămas în aparatul administrativ printr-o funcţie de city manager. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

gaesti
alegeri
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Se schimbă regulile jocului pe piața imobiliară? Bruxellesul pregătește un fond pentru locuințe
Publicat acum 25 minute
Ziua Națională a României în Austria. Bolojan: „Mulţumesc comunităţii româneşti. Ne faceţi cinste”
Publicat acum 27 minute
Administraţia Trump a lansat o operaţiune de arestare a imigranţilor la New Orleans
Publicat acum 44 minute
Mesajul lui Robert Cazanciuc de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități
Publicat acum 51 minute
Jurnalistul Liviu Mihaiu a zis cu cine votează la Primăria București
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Dec 2025
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 01 Dec 2025
Iulia Scântei (CCR), la paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze?
Publicat pe 02 Dec 2025
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
Publicat pe 01 Dec 2025
Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac
Publicat pe 02 Dec 2025
Roxana Moise a murit. Antrenoarea ei a dezvăluit ce tip de cancer avea sportiva
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close