Alegeri locale la Găești. Dâmbovițenii merg la vot pentru un nou primar

Conform datelor oferite de Prefectura Dâmboviţa pentru Agerpres, au fost amenajate 11 secţii de votare, au fost tipărite 13.075 buletine de vot şi au fost realizate 12.195 timbre autocolante şi 55 ştampile cu menţiunea "votat". Pe listele electorale permanente sunt trecute 11.878 persoane.

Datele organizatorice ale scrutinului și candidații înscriși în cursa pentru Primăria Găești

Conform recensământului din 2021, populaţia oraşului Găeşti este de 12.583 de locuitori, în scădere faţă de recensământul din 2011, când erau înregistraţi 13.317 locuitori.

Patru candidaţi sunt înscrişi în cursa pentru funcţia de primar al oraşului dâmboviţean Găeşti, la alegerile din 7 decembrie. Biroul Electoral de Circumscripţie Orăşenească nr. 4 Găeşti a admis candidaturile: Iorga Alexandru, propus de Partidul Social Democrat (PSD); Bidică George-Raul, candidat din partea Partidului Naţional Liberal (PNL); Dragotă-Zamfir Ana-Maria, candidată susţinută de Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) şi Ghenu George, candidat independent.

La Găeşti, fostul primar Gheorghe Grigore şi-a pierdut mandatul pentru incompatibilitate, însă a rămas în aparatul administrativ printr-o funcţie de city manager.