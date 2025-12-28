€ 5.0890
Cât a "costat" cutremurul din Turcia, potrivit lui Erdogan
Data publicării: 10:42 28 Dec 2025

Cât a "costat" cutremurul din Turcia, potrivit lui Erdogan
Autor: Dana Mihai

turcia-steag_75005100 Sursă foto: Freepik - https://www.freepik.com/, @12photostory
 

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a estimat sâmbătă costul cutremurului din februarie 2023

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a estimat sâmbătă costul cutremurului din februarie 2023, care a provocat peste 50.000 de morţi în ţară, la aproximativ 150 de miliarde de dolari, echivalentul a 13% din PIB-ul naţional la acel moment, informează EFE.

Cele două cutremure consecutive, cu magnitudinea de 7,7 şi 7,6, au afectat o suprafaţă de 110.000 de kilometri pătraţi, cu 14 milioane de locuitori în 11 provincii, provocând "un cost de 150 de miliarde de dolari", a declarat preşedintele turc în timpul unui discurs public în Antakya, oraşul cel mai afectat de cutremur.

Citește și: Cutremur puternic în Turcia. Bilanțul victimelor. Seismul a fost resimțit în Istanbul și Izmir, 16 clădiri s-au prăbușit/ Sute de replici

O estimare oficială făcută în martie 2023 a estimat costul cutremurului la 100 de miliarde de euro (107 miliarde de dolari).

Reconstrucția a 455.000 de locuințe după cutremur

În timpul discursului său din Antakya, transmis în direct la televiziunea publică TRT şi urmat de o ceremonie de înmânare a cheilor unor noi apartamente, Erdogan a anunţat că 455.000 de locuinţe au fost deja reconstruite pentru cei afectaţi de cutremur.

La o lună după seism, guvernul turc a anunţat demolarea sau îndepărtarea a 582.000 de locuinţe distruse sau grav avariate.

Cu 213.000 de locuinţe distruse, provincia Hatay, a cărei capitală este Antakya, a fost de departe cea mai afectată zonă. 

cutremur turcia
pret cutremur turcia
erdogan
