Cutremur puternic în Turcia. Bilanțul victimelor. Seismul a fost resimțit în Istanbul și Izmir, 16 clădiri s-au prăbușit

Un cutremur cu magnitudinea 6,1 pe Richter s-a produs, duminică, în vestul Turciei, în provincia Balikesir. În urma seismului puternic, urmat de multiple replici, bilanțul arată o persoană decedată și zeci de răniți. Anunțul a fost făcut de către ministrul de Interne al Turciei, Ali Yerlikaya.

Patru persoane au fost scoase de sub o casă dărâmată de intensitatea cutremurului, trei sunt la spital, în timp ce un bărbat de 81 de ani a murit. 16 clădiri s-au prăbușit, iar 29 de persoane sunt acum spitalizate.

Operațiunile de căutare și salvare s-au închetat, neexistând indicii de pagube grave sau victime.



Cutremurul s-a produs în jurul orei 19:53, iar mişcările seismice au fost resimţite până la Istanbul şi Izmir, la peste 200 de kilometri distanţă de epicentrul din provincia Balikesir, a declarat Agenţia turcă pentru gestionarea dezastrelor (AFAD), conform Agerpres.



Duminică, guvernatorul Istanbulului, Davut Gul, a declarat că nu au fost semnalate pagube majore sau victime în metropola turcă. Potrivit AFAD, cutremurul a avut loc la o adâncime de 11 kilometri, iar Centrul German de Cercetare Geoştiinţifică (GFZ) a înregistrat magnitudinea seismului la 6,19, la o adâncime de 10 kilometri. AFAD a raportat şase replici seismice în prima oră de la producerea cutremurului principal.



În februarie 2023, două cutremure gemene au ucis peste 53.000 de persoane în Turcia şi alte câteva mii în Siria vecină.

