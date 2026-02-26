Ședință CGMB: Nu e cvorum - Ultimele informații

UPDATE: Ședința nu poate avea loc, nu e cvorum

Şedinţa ordinară a Consiliului General al Capitalei de joi nu a putut avea loc din cauza lipsei de cvorum.

Au fost prezenţi doar 27 de consilieri generali, insuficienţi pentru cvorum de şedinţă.

Grupul PSD a anunţat, marţi, că va intra în grevă până când aparatul de specialitate al municipalităţii va redacta rapoartele necesare proiectului privind diminuarea facturilor la termie în cazul nerespectării parametrilor contractuali.

De asemenea, consilierii municipali AUR au anunţat, miercuri, că vor participa la şedinţele Consiliului General al Capitalei doar dacă vor fi implementate o serie de proiecte, printre care acordarea stimulentelor datorate persoanelor cu dizabilităţi şi exproprierea zonei retrocedate din Parcul IOR.

Pe ordinea de zi figurează, de asemenea, depunerea jurământului pentru preluarea mandatului de consilier municipal de către Georgiana Diță (REPER), după ce fostul coleg al acesteia Cezar Cobianu a murit la finalul anului trecut.

* CGMB urmează să dezbată hotărârea în baza căreia activitatea și personalul de la Centrul Cultural Expo Arte vor fi transferate Centrului de Proiecte Culturale ARCUB. Centrul Expo Arte urmează să își înceteze activitatea și se va desființa ca persoană juridică începând cu data de 1 mai. În termen de 60 de zile, directorii celor două instituții urmează să îndeplinească procedurile legale privind modificarea, prin transfer, a raporturilor de muncă ale salariaților, cu respectarea prevederilor din Codul Muncii.

* Primăria Sectorului 1 va fi împuternicită să achiziționeze mai multe imobile situate în Bulevardul Bucureștii Noi nr. 245, pe malul Lacului Străulești, în vederea amenajării unei baze de agrement și a unor spații verzi destinate realizării proiectului 'Promenada Verde'. După achiziționare, cele cinci imobile vor aparține domeniului public al Municipiului București, fiind administrate de Sectorul 1. Sumele necesare achiziționării se vor achita integral din bugetul local al Sectorului 1. Conform referatului de aprobare, imobilele respective constituie proprietăți particulare, aparținând Biroului de Turism pentru Tineret SA și SC Agrement Serv SRL.

* Consiliul General urmează să aprobe exproprieri în valoare totală de 75,8 milioane lei pentru reconfigurarea zonei Dimitrie Pompeiu - Farbica de Glucoză - Șoseaua Pipera. Proiectul vizează declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică 'Lărgire Bd. Dimitrie Pompeiu cu extindere infrastructură de tramvai și străpungere Bd. Barbu Văcărescu, construire drum de legătură între Șos. Pipera, Bd. Dimitrie Pompeiu și Str. Fabrica de Glucoză și construire parcare de tip park&ride'.

* Tariful de bază pentru închirierea locuințelor convenabile va fi de 8 lei/mp, conform unui proiect care urmează să fie dezbătut în ședința CGMB. Acest tarif va fi înmulțit cu coeficientul zonei, care va fi: 3,5 pentru zona A, 2,5 pentru zona B, 2 pentru zona C și 1,5 pentru zona D. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, informa recent că va propune Consiliului General un proiect privind actualizarea prețului chiriilor pentru cele peste 4.000 de locuințe de la Administrația Fondului Imobiliar, care în prezent variază de la 115 lei lunar pentru o garsonieră la 171 lei lunar pentru un apartament cu trei camere.

* Administrația Străzilor ar urma să încheie un parteneriat cu Asociația HaicuBicla, în vederea amplasării de mobilier urban specific deplasării cu bicicleta în zece locuri din Capitală. Potrivit proiectului ce va fi discutat de CGMB; mobilierul va include stații self-service, rasteluri sau suporturi, elemente ușoare de parcare. Asociația HaicuBicla va furniza cu titlu gratuit mobilierul urban, iar Administrația Străzilor va asigura amplasarea, recepția și administrarea acestuia. (Claudia Calotă)