Respect și recunoștință eroilor care s-au jertfit pentru apărarea Galațiului

Astăzi se împlinesc 108 ani de la Bătălia pentru Galați, moment istoric în care militarii români au apărat orașul în fața trupelor ruse, purtând lupte pe toate fronturile – aerian, naval și terestru.
În memoria faptelor eroice din ianuarie 1918, în anul 1925 a fost inaugurat „Monumentul Apărătorilor Orașului Galați”. Distrus în anul 1963, monumentul a fost readus la viață în 2018, prin inițiativa Consiliului Județean și a Muzeului de Istorie Galați.
Glorie eternă apărătorilor Galațiului!, a scris pe Facebook Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.
Luptele de la începutul anului 1918 reprezintă prima confruntare din secolul al XX-lea purtată între Armata Română şi unităţi militare ruse trecute de partea bolşevicilor. Bătălia de la Galaţi a avut un caracter aparte, fiind singura din Primul Război Mondial desfăşurată pe teritoriul României în care au acţionat concomitent trei arme ale Armatei Române: marina, trupele terestre şi aviaţia.
Pentru eroismul demonstrat în aceste lupte, oraşul Galaţi a fost decorat ulterior cu importante distincţii internaţionale. În anul 1921, Regele Italiei a conferit oraşului Galați Crucea de Război a Italiei, prin generalul Pietro Badoglio, iar în 1922, Preşedintele Franţei a acordat Crucea de Război a Franţei, prin generalul Henri Mathias Berthelot.
În anul 1923, Societatea „Luptătorii Patriei, a demobilizaţilor ofiţeri şi grade inferioare” din Galaţi a propus Primăriei ridicarea unui monument dedicat Apărătorilor oraşului. Monumentul a fost realizat de marmorarul Ioannis N. Renieris şi amplasat la intersecţia străzilor Brăilei şi I.L. Caragiale. Din motive considerate la acea vreme „edilitare”, monumentul a fost demolat în anul 1962.
Refacerea Monumentului Apărătorilor oraşului Galaţi a fost realizată în anul 2017, cu finanţare asigurată de Consiliul Judeţean Galaţi, prin Muzeul de Istorie „Paul Păltănea”. Monumentul a fost reconstruit pe amplasamentul original, la intersecţia străzilor Brăilei şi I.L. Caragiale, purtând inscripţia „Apărătorii Oraşului Galaţi, 7/20 – 9/22 ianuarie 1918”, ca simbol al memoriei şi recunoştinţei faţă de cei care au apărat oraşul în momente decisive ale istoriei sale, potrivit monitoruldegalați.ro.
