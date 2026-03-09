Bâlbe după ce două cupluri au fost aduse în țară de MAE, din Oman. Boala, stabilită pe bază de chestionar. ”Să zicem că avea o patologie”

Andrei Țărnea, purtător de cuvânt MAE, a făcut noi declarații despre situația românilor din Orientul Mijlociu.

”Ne concentrăm pe aducerea în țară a cetățenilor români: copii, femei gravide și persoane cu probleme medicale” a spus Andrei Țărnea, confirmând astfel, declarațiile făcute recent de Gabriela Ungureanu, pentru DCNews, din Oman, care ne-a spus (aici) despre răspunsul primit de la Consulatul României. Totuși, în țară, au ajuns și români care nu s-ar fi regăsit în nicio categorie amintită mai sus.

Întrebat despre intervenția unei vedete la ministrul Oana Țoiu ca doi tineri să ajungă acasă, din Orientul Mijlociu, purtătorul de cuvânt a răspuns că nu are această informație, dar, în același timp, a amintit că ministrul de Externe a precizat că a primit mai multe solicitări de acest fel.

Două cupluri, fără condiții de prioritate

Cu referire la cursa Oman - București, din 6 martie, Richard Badea fiind acuzat că a ”tranzacționat” locurile, Andrei Țărnea a răspuns că nu are cunoștință de ”așa ceva”: ”Orice astfel de acțiune ar fi ilegală, dincolo de imorală”.

Totuși, două cupluri din avion nu erau în nicio categorie mai sus menționată - copii, femei gravide și persoane cu probleme medicale.

”Să zicem că avea o patologie”

În acest context, purtătorul de cuvânt a invocat GDPR-ul, precizând apoi că nu știe să numească ce condiție îndeplineau respectivele cupluri, ca apoi să spună că știe ce condiții sunt îndeplinite de persoanele aflate pe lista prioritară.

”Să zicem că avea o patologie. Înțelegeți că MAE nu poate avea căderea, legal, și nici capacitatea, instituțional, să verifice acte medicale” a răspuns purtătorul de cuvânt. ”Nu a cerut nimeni date personale” a specificat jurnalista, întreruptă: ”Vă rog să mă lăsați să termin. Ministerul are obligația să evalueze cetățenii pe baza unui interviu, e un script de interviu. Convorbirile telefonice sunt standardizate și au loc pentru a umple un chestionar, stabilind în ce categorii sunt românii, pentru a se crea listele de prioritate și ordinea lor în liste. Acestea sunt făcute la misiunile consulare din zona afectată de conflict” a continuat acesta. ”Nu am nicio informație de alt tip, nici nu am cum să transmit o informație de alt tip, nici să evaluez dacă cineva are o problemă cardiacă sau neurologică, nu sunt în măsură” a insistat Andrei Țărnea.

”Toți minorii români, însoțiți sau nu, sunt o prioritate consulară”

Ulterior, Andrei Țărnea i-a mai spus jurnalistei că înțelege parțial legea și că prioritate au minorii, nu minorii neînsoțiți. ”Toți minorii români, însoțiți sau nu, sunt o prioritate consulară” a mai spus acesta, adăugând că e nevoie de o solicitare consulară pentru acea persoană, dar și de un criteriu prioritar.

