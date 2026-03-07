Accident rutier în Giurgiu: Un bărbat de 31 de ani a murit

Un bărbat în vârstă de 31 de ani a murit, sâmbătă, în urma unui accident rutier produs pe DN 61, în zona localităţii Milcovăţu din judeţul Giurgiu.

"La faţa locului s-au deplasat pompierii din Secţiei Mihăileşti, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, o ambulanţă SMURD şi poliţia, care au constatat că în eveniment a fost implicat un singur autoturism. Din nefericire, conducătorul auto în vârstă de 31 de ani a fost găsit decedat", se arată într-un comunicat de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, iar cazul a rămas în atenţia poliţiştilor pentru cercetări.