Stiri

Accident rutier în Giurgiu: Un bărbat de 31 de ani a murit
Data actualizării: 09:38 07 Mar 2026 | Data publicării: 09:37 07 Mar 2026

Accident rutier în Giurgiu: Un bărbat de 31 de ani a murit
Autor: Elena Aurel

accident ambulanta 112 Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Un accident rutier a avut loc în această dimineață în județul Giurgiu.

Un bărbat în vârstă de 31 de ani a murit, sâmbătă, în urma unui accident rutier produs pe DN 61, în zona localităţii Milcovăţu din judeţul Giurgiu.

"La faţa locului s-au deplasat pompierii din Secţiei Mihăileşti, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, o ambulanţă SMURD şi poliţia, care au constatat că în eveniment a fost implicat un singur autoturism. Din nefericire, conducătorul auto în vârstă de 31 de ani a fost găsit decedat", se arată într-un comunicat de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, iar cazul a rămas în atenţia poliţiştilor pentru cercetări. 

accident rutier
giurgiu
deces accident
pompieri
Comentarii

