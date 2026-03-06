Iranul ameninţă cu atacuri în Kurdistanul irakian dacă grupările kurde lansează o ofensivă terestră în Iran

„Îi avertizăm pe prietenii şi fraţii noştri din Kurdistanul irakian că, până acum, numai bazele Statelor Unite, Israelului şi ale grupărilor separatiste au fost vizate în regiune, dar în cazul permisiunii unei prezenţe continue, a conspiraţiilor sau intrării acestor grupuri şi a Israelului în Iran prin regiune, toate instalaţiile din Kurdistanul irakian vor fi ţintite pe scară largă", a declarat Ali Akbar Ahmadian, un reprezentant al liderului suprem iranian în Consiliul de Apărare.

Teheranul susţine că a lovit grupări separatiste

Ministerul Informaţiilor de la Teheran a susţinut joi că forţele armate iraniene şi cele ale Corpului Gărzilor Revoluţionare au "distrus" şi au avariat grav o parte semnificativă a poziţiilor şi facilităţilor aparţinând "grupurilor separatiste" la graniţa iraniano-irakiană.

Conform sursei citate, respectivele grupuri au încercat să se infiltreze în Iran cu sprijinul Statelor Unite şi Israelului şi să comită atacuri în zonele urbane şi de frontieră ale ţării.

Regimul iranian nu dă semne de slăbiciune

În pofida bombardamentelor americano-israeliene şi uciderii ayatollahului Ali Khamenei, regimul iranian nu dă semne că i s-ar slăbi poziţia şi că un regim favorabil Washingtonului i-ar putea lua locul, obiectivul principal urmărit de fapt de preşedintele american Donald Trump, dincolo de neutralizarea programelor nuclear şi de rachete balistice ale Iranului.

Prin urmare, fără o intervenţie terestră, atacurile aeriene ar putea fi insuficiente pentru a conduce la o schimbare de putere la Teheran. Într-un interviu acordat Reuters, Trump a încurajat joi grupările armate kurde să atace Iranul.

„Cred că este minunat că vor să facă asta, aş fi complet de acord", a spus el.