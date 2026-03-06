€ 5.0941
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Tentative de evadare ca-n filme la Penitenciarul Gherla: Deținut prins de picior în timp ce sărea gardul
Data actualizării: 18:40 06 Mar 2026 | Data publicării: 18:35 06 Mar 2026

Tentative de evadare ca-n filme la Penitenciarul Gherla: Deținut prins de picior în timp ce sărea gardul
Autor: Andrei Itu

detintu-evadare-penitenciar-ploiesti_58974500 Foto ilustrativ: Pixabay / deținut

Un bărbat de la Penitenciarul cu regim de maximă siguranță Gherla a fost condamnat, joi 5 martie 2026, la o pedeapsă suplimentară de 6 luni de închisoare pentru tentativă de evadare în formă continuată.

Deținutul a încercat să evadeze de două ori în decurs de doar zece zile.

Când s-au petrecut tentativele de evadare

Prima tentativă de evadare s-a petrecut pe data de 16 iunie 2022, atunci când bărbatul a fugit din sectorul de vizită și s-a deplasat de-a lungul zidului exterior al penitenciarului cu scopul de a căuta un spațiu prin care să evadeze. El a fost prins de agenții de penitenciare după aproape 10 minute, după ce a stat ascuns într-o încăpere din proximitatea zidului.

A doua tentativă de evadare a avut loc pe data de 25 iunie 2022, când inculpatul a început să alerge pe holurile sectorului de deținere către punctul de control numărul 3, unde nu exista niciun agent. A ieșit în curtea penitenciarului și a escaladat un gard de doi metri, îndreptându-se spre postul de control numărul 1, în timp ce alți doi agenți fugeau diupă el să-l prindă.

Bărbatul a reușit să escaladeze și grilajul porții de acces auto, moment în care un agent de penitenciare l-a prins de un picior, dar fără a reuși să-l oprească. Într-un final, inculpatul a fost imobilizat în zona controlului auto de către un alt agent.

Cum a justificat deținutul cele două tentative de evadare de la Penitenciarul Gherla

Martorii și probele de pe camerele de supraveghere au confirmat clar dorința de evadare, chiar dacă inculpatul a susținut că prima faptă ar fi fost doar rătăcire în curte, iar a doua faptă ar fi fost din cauza ,,terorii” resimțite în penitenciar.

Astfel, judecătorii au avut în vedere gravitatea faptelor, pericolul social al deținutului și antecedentele sale penale, hotărând pedeapsa la 6 luni de închisoare, dar și plata de 1.500 de lei pentru cheltuieli judiciare și 1.044 lei pentru onorariul avocatului din oficiu, scrie clujenii.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

detinut
penitenciar gherla
tentativa de evadare
Comentarii

