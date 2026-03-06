Tentative de evadare ca-n filme la Penitenciarul Gherla: Deținut prins de picior în timp ce sărea gardul

Un bărbat de la Penitenciarul cu regim de maximă siguranță Gherla a fost condamnat, joi 5 martie 2026, la o pedeapsă suplimentară de 6 luni de închisoare pentru tentativă de evadare în formă continuată.
Deținutul a încercat să evadeze de două ori în decurs de doar zece zile.
Prima tentativă de evadare s-a petrecut pe data de 16 iunie 2022, atunci când bărbatul a fugit din sectorul de vizită și s-a deplasat de-a lungul zidului exterior al penitenciarului cu scopul de a căuta un spațiu prin care să evadeze. El a fost prins de agenții de penitenciare după aproape 10 minute, după ce a stat ascuns într-o încăpere din proximitatea zidului.
A doua tentativă de evadare a avut loc pe data de 25 iunie 2022, când inculpatul a început să alerge pe holurile sectorului de deținere către punctul de control numărul 3, unde nu exista niciun agent. A ieșit în curtea penitenciarului și a escaladat un gard de doi metri, îndreptându-se spre postul de control numărul 1, în timp ce alți doi agenți fugeau diupă el să-l prindă.
Bărbatul a reușit să escaladeze și grilajul porții de acces auto, moment în care un agent de penitenciare l-a prins de un picior, dar fără a reuși să-l oprească. Într-un final, inculpatul a fost imobilizat în zona controlului auto de către un alt agent.
Martorii și probele de pe camerele de supraveghere au confirmat clar dorința de evadare, chiar dacă inculpatul a susținut că prima faptă ar fi fost doar rătăcire în curte, iar a doua faptă ar fi fost din cauza ,,terorii” resimțite în penitenciar.
Astfel, judecătorii au avut în vedere gravitatea faptelor, pericolul social al deținutului și antecedentele sale penale, hotărând pedeapsa la 6 luni de închisoare, dar și plata de 1.500 de lei pentru cheltuieli judiciare și 1.044 lei pentru onorariul avocatului din oficiu, scrie clujenii.ro.
de Anca Murgoci