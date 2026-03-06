€ 5.0941
Vrei să te uiți la Formula 1 de pe site-uri neoficiale? Uite ce ți se poate întâmpla
Data publicării: 15:06 06 Mar 2026

Vrei să te uiți la Formula 1 de pe site-uri neoficiale? Uite ce ți se poate întâmpla
Autor: Dana Mihai

Unii fani ai Formula 1 urmăresc cursele pe site-uri neoficiale pentru a evita abonamentul, dar specialiştii de la Bitdefender avertizează că astfel apar riscuri de securitate.

Unii dintre fanii curselor de Formula 1 preferă să urmărească competiţia pe site-uri neoficiale pentru a evita cumpărarea unui abonament oficial, însă acest lucru aduce anumite riscuri de securitate, susţin specialiştii Bitdefender.

Platformele neoficiale pot colecta datele utilizatorilor fără ca aceștia să știe

"Aceste platforme nu sunt simple site-uri cu reclame agresive, ci reţele complexe care monetizează fiecare vizită, de cele mai multe ori fără ştirea utilizatorilor. După ce accesează un site, utilizatorul este trimis automat către alte adrese care se schimbă periodic, tocmai pentru a nu fi blocate. În fundal, fără ca utilizatorul să observe, rulează pagini cu reclame. Astfel, în timp ce vizitatorul urmăreşte o transmisiune pe site, dispozitivul său comunică cu zeci de servere de publicitate. Mai multe site-uri trimit datele de navigare, precum paginile vizitate, de unde şi de pe ce dispozitive, către platforme de publicitate precum Meta sau Google. Dacă utilizatorul e logat pe o reţea de socializare, vizita poate fi legată direct de profilul său şi folosită ulterior pentru a-i afişa ulterior reclame pentru fraude financiare sau conţinut explicit. Spre deosebire de site-urile oficiale, aceste pagini nu au nicio formă de protecţie pentru minori. Conţinutul afişat este identic, indiferent de vârsta vizitatorului: reclame la jocuri de noroc care apar în timpul transmisiunilor şi ferestre care duc către site-uri pentru adulţi", se arată într-un comunicat de presă al companiei transmis, vineri, Agerpres.

În acest context, experţii în securitate cibernetică vin cu o serie de recomandări în vederea evitării riscurilor: alegerea unei platforme licenţiate, cu drepturi de distribuţie şi control parental; activarea controlului parental pe smart TV, dispozitive de streaming şi routere; instalarea unei soluţii de securitate care blochează site-urile periculoase şi detectează fişierele infectate; discuţii cu copiii despre riscurile din online.

Citește și: Marele Premiu de Formula 1 al Belgiei a fost câștigat de Oscar Piastri (McLaren)

În noul sezon de Formula 1, logo-ul Bitdefender apare şi mai vizibil pe monopostul Scuderiei Ferrari HP, alături de amplasarea strategică pe elementele de siguranţă - halo, echipamentele şi căştile piloţilor.

"În centrul de securitate al Ferrari, analiştii primesc în timp real, prin Bitdefender Advanced Threat Intelligence, informaţii despre ameninţări cibernetice precum domenii periculoase, fişiere infectate sau tentative de înşelătorii care îi ajută să trieze mai rapid alertele şi să răspundă mai rapid la incidente", se precizează în comunicat.

Anul trecut, în luna octombrie, cele două companii au anunţat prelungirea parteneriatului şi marchează al cincilea sezon consecutiv al colaborării.

formula 1
Bitdefender
