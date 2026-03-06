Spionaj iranian în Marea Britanie: Patru persoane arestate de poliție într-o anchetă

Autoritățile britanice au reținut patru bărbați suspectați că ar fi lucrat în beneficiul serviciilor de informații ale Iranului, într-un dosar deschis de poliție. Intervenția a avut loc vineri dimineață, iar anchetatorii cred că cei implicați ar fi monitorizat persoane și locuri legate de comunitatea evreiască din capitala britanică.

Spionaj iranian în Marea Britanie: investigație a poliției

Potrivit Poliției Metropolitane din Londra, reținerile au fost făcute în cadrul unei investigații de securitate națională. Suspecții ar fi desfășurat activități de supraveghere asupra unor „locații și persoane asociate comunității evreiești din zona Londrei”.

Ancheta este derulată în baza Legii britanice privind securitatea națională, un act normativ care sancționează acțiunile ce pot sprijini operațiuni ale unor servicii de informații străine. În acest caz, poliția a precizat clar direcția investigației: „Țara la care se referă ancheta este Iranul”.

Detalii despre suspecți și operațiunea poliției

Printre persoanele reținute se află un cetățean iranian, dar și trei bărbați care au dublă cetățenie, britanică și iraniană. Aceștia au fost ridicați în primele ore ale dimineții de vineri din mai multe locuințe situate în Barnet și Watford.

Intervenția nu a fost una improvizată. Poliția a explicat că acțiunea a fost pregătită din timp și a avut loc „în cadrul unei operațiuni planificate în prealabil”.

Autoritățile vor să blocheze activitățile ostile

Șefa departamentului de combatere a terorismului din Londra, Helen Flanagan, a subliniat că arestările sunt rezultatul unei investigații desfășurate pe o perioadă mai lungă.

Oficialul a declarat că intervenția face „parte dintr-o investigație de lungă durată și din eforturile noastre continue de a împiedica activitățile ostile acolo unde le suspectăm”.

Ea a transmis și un mesaj pentru populație, în special pentru comunitatea evreiască, care ar putea fi îngrijorată după aceste evenimente.

„Înțelegem că publicul ar putea fi îngrijorat, în special comunitatea evreiască, și, ca întotdeauna, le cer să rămână vigilenți și, dacă văd sau aud ceva care îi preocupă, să ne contacteze”, a spus Flanagan.

Contextul regional tensionat

Cazul apare într-un moment sensibil pentru securitatea Regatului Unit. Autoritățile sunt în alertă sporită din cauza riscului unor acțiuni de represalii atribuite Iranului.

Tensiunile au crescut după bombardamentele lansate de Statele Unite și Israel asupra unor ținte din Iran, evenimente care au amplificat conflictul din Orientul Mijlociu.

În acest context, investigația privind spionaj iranian în Marea Britanie este urmărită cu atenție de serviciile de securitate, care încearcă să identifice și să oprească eventuale operațiuni de influență sau supraveghere desfășurate pe teritoriul britanic, conform POLITICO.

CITEȘTE ȘI: Rusia, acuzată de implicare indirectă în război, de partea Iranului. Dezvăluirile unor oficiali americani

