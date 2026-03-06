Gigi Becali a primit verdictul în procesul cu Brigada Rutieră după ce l-a prins radarul care „stătea la pândă"

Patronul FCSB-ului a fost prins cu 105 km/h în oraș, în mai 2025, însă i-a acuzat pe polițiști că stăteau la „pândă" într-o zonă unde limita legală creștea de la 50 la 60 km/h. Gigi Becali se afla la volanul unui Rolls-Royce, achiziționat cu suma de 500.000 de euro, cu peste 700 de cai putere.

Gigi Becali a susținut că intrase deja în zona cu limita de 60 km/h, prin urmare trebuia să aibă cel puțin 110 km/h pentru ca să îi fie luat permisul.

Pe lângă suspendarea permisului pentru 90 de zile, Gigi Becali a încasat și o amendă de 1822,5 lei, fiind suma minimă prevăzută de lege pentru depășirea limitei legale cu 50-70 km/h.

Becali are termen 30 de zile să facă apel la decizia justiției

Acum, pe site-ul Ministerului Justiției s-a publicat hotărârea luată în procesul dintre Gigi Becali și Brigada Rutieră - Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Plângerea înaintată de Gigi Becali a fost respinsă ca fiind neîntemeiată, iar patronul FCSB are termen de 30 de zile pentru a face apel.

Ce declara Gigi Becali, la puțin timp după ce i-a fost luat permisul de conducere



”Iar m-a oprit poliția tot acolo unde mi-a luat carnetul ieri. A, nu mă oprește pe mine, l-a oprit pe altul. Mi-a luat carnetul ieri.

Ei stau la șmecherie acolo, la pod, este 50 limita, până la 100 ai voie ca să nu-ți ia carnetul. Și eu am intrat în depășire și aveam 105. 105 cu mașina mea e fleac, nu e mare viteză.Voi cere expertiză în instanță, pentru că unde stau ei este între limita de 50 și 60. E Herăstrău și după aia, pe pod, e 50. O să le arăt că eu puteam până la 110.

I-am spus și mi-a zis: 'Ce, e ilegal?'. Păi, nu e ilegal, dar e normal să facem prevenție, nu să stăm să pândim oamenii.

Mi-au zis oamenii 'Nea' Gigi, ce să-ți fac?'. Nu mai poți să faci șmecherii, te filmează. Erau de la alte secții, că altfel îi dădeam carnetul altuia, să i-l ia altuia. Uite, ia-l pe ăsta! De ce să fie glumă? Cum nu e voie?

Mă duc în instanță și judecătorul: 'A depășit cu 5 km/h, are mașina pe care o are, a depășit ca să evite un accident...'. Sunt circumstanțe. Și zice judecătorul: 'Bine, mă, pentru 5 km/h îi iei carnetul? Dă-i-l înapoi'.

Am luat o mașină mai puternică! Asta albastră are motor mai mare. O să dureze un an-doi procesul. Să vedem dacă eram eu la volan, vreau să văd filmul. Îmi dă carnetul pe perioada procesului și mă judec doi ani”, spunea Gigi Becali, la vremea respectivă.

Vezi și - EXCLUSIV Titi Aur a găsit înlocuitor pentru limitatoarele de viteză din cauciuc de pe șosea: Nimeni nu vrea să audă de soluția asta