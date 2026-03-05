Trump o schimbă pe șefa Securității Interne: Cine o înlocuiește pe Kristi Noem

Președintele Donald Trump a decis să o înlocuiască pe șefa Departamentului pentru Securitate Internă, Kristi Noem. Anunțul vine după mai multe luni de presiuni și controverse legate de modul în care Noem a condus departamentul, precum și de evenimente tragice în care doi cetățeni americani și-au pierdut viața în atacuri ale agenților federali din Minnesota.

Potrivit declarațiilor oficiale, Noem va fi înlocuită de senatorul republican Markwayne Mullin.

Trump îl descrie drept un „războinic MAGA”

„Am plăcerea să anunț că foarte respectatul senator al Statelor Unite din marele stat Oklahoma, Markwayne Mullin, va deveni secretarul pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS), începând cu 31 martie 2026. Actualul secretar, Kristi Noem, care ne-a servit cu devotament și a obținut numeroase rezultate spectaculoase (în special la frontieră!), va deveni trimis special pentru The Shield of the Americas, noua noastră inițiativă de securitate în emisfera vestică, pe care o vom anunța sâmbătă la Doral, Florida. Îi mulțumesc lui Kristi pentru serviciile sale.”

Markwayne Mullin are o experiență de peste 10 ani în Camera Reprezentanților și 3 ani în Senat, reprezentând statul Oklahoma. Trump îl descrie drept un „războinic MAGA” și fost luptător MMA neînvins, care cunoaște „înțelepciunea și curajul necesare pentru a promova agenda noastră 'America First' (nr - America pe primul loc) ”.

Mullin este, de asemenea, singurul senator nativ american, iar Trump subliniază că va fi un „avocat fantastic al comunităților tribale” și că va lucra pentru a întări securitatea frontierelor, a stopa intrarea migranților infractori și a combate flagelul drogurilor ilegale.

Președintele SUA a discutat deja cu parlamentarii republicani

Potrivit BBC, Președintele SUA a discutat deja cu parlamentarii republicani pentru a analiza posibile alternative și a primi sprijin pentru numirea lui Mullin.

Decizia vine după audierile tensionate de la Capitol Hill din această săptămână, în care Kristi Noem a declarat că „Trump a aprobat o campanie publicitară de milioane de dolari” în care a apărut președintele. Într-un interviu pentru Reuters, Trump a negat afirmația: „N-am știut niciodată nimic despre asta”.

Cu această schimbare, Trump își reafirmă controlul asupra Departamentului pentru Securitate Internă, iar Markwayne Mullin va prelua rolul cu misiunea clară de a întări securitatea națională și a promova agenda administrativă a președintelui, conform BBC.

