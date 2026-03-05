€ 5.0937
|
$ 4.3883
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3883
 
DCNews Stiri Trump o schimbă pe șefa Securității Interne: Cine o înlocuiește pe Kristi Noem
Data publicării: 22:36 05 Mar 2026

Trump o schimbă pe șefa Securității Interne: Cine o înlocuiește pe Kristi Noem
Autor: Tiberiu Vasile

Trump o schimbă pe șefa Securității Interne: Cine o înlocuiește pe Kristi Noem Presedintele SUA, Donald Trump. Foto: Agerpres

Donald Trump a schimbat-o pe șefa Securității Interne, Kristi Noem.

Președintele Donald Trump a decis să o înlocuiască pe șefa Departamentului pentru Securitate Internă, Kristi Noem. Anunțul vine după mai multe luni de presiuni și controverse legate de modul în care Noem a condus departamentul, precum și de evenimente tragice în care doi cetățeni americani și-au pierdut viața în atacuri ale agenților federali din Minnesota.

Potrivit declarațiilor oficiale, Noem va fi înlocuită de senatorul republican Markwayne Mullin.

Trump îl descrie drept un „războinic MAGA”

„Am plăcerea să anunț că foarte respectatul senator al Statelor Unite din marele stat Oklahoma, Markwayne Mullin, va deveni secretarul pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS), începând cu 31 martie 2026. Actualul secretar, Kristi Noem, care ne-a servit cu devotament și a obținut numeroase rezultate spectaculoase (în special la frontieră!), va deveni trimis special pentru The Shield of the Americas, noua noastră inițiativă de securitate în emisfera vestică, pe care o vom anunța sâmbătă la Doral, Florida. Îi mulțumesc lui Kristi pentru serviciile sale.”

Markwayne Mullin are o experiență de peste 10 ani în Camera Reprezentanților și 3 ani în Senat, reprezentând statul Oklahoma. Trump îl descrie drept un „războinic MAGA” și fost luptător MMA neînvins, care cunoaște „înțelepciunea și curajul necesare pentru a promova agenda noastră 'America First' (nr - America pe primul loc) ”.

Mullin este, de asemenea, singurul senator nativ american, iar Trump subliniază că va fi un „avocat fantastic al comunităților tribale” și că va lucra pentru a întări securitatea frontierelor, a stopa intrarea migranților infractori și a combate flagelul drogurilor ilegale.

Președintele SUA a discutat deja cu parlamentarii republicani

Potrivit BBC, Președintele SUA a discutat deja cu parlamentarii republicani pentru a analiza posibile alternative și a primi sprijin pentru numirea lui Mullin.

Decizia vine după audierile tensionate de la Capitol Hill din această săptămână, în care Kristi Noem a declarat că „Trump a aprobat o campanie publicitară de milioane de dolari” în care a apărut președintele. Într-un interviu pentru Reuters, Trump a negat afirmația: „N-am știut niciodată nimic despre asta”.

Cu această schimbare, Trump își reafirmă controlul asupra Departamentului pentru Securitate Internă, iar Markwayne Mullin va prelua rolul cu misiunea clară de a întări securitatea națională și a promova agenda administrativă a președintelui, conform BBC.

CITEȘTE ȘI: Trump vrea să decidă cine va conduce Iranul, după modelul din Venezuela
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
sua
america
securitate
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Europol avertizează asupra riscului ridicat de terorism în UE, pe fondul conflictului din Iran
Publicat acum 24 minute
De ce jucătorii preferă anumiți furnizori de sloturi precum Pragmatic sau EGT
Publicat acum 33 minute
Trump o schimbă pe șefa Securității Interne: Cine o înlocuiește pe Kristi Noem
Publicat acum 37 minute
Fosta soție a lui Victor Ponta, mesaj direct adresat Oanei Țoiu: Nu se războiește cu Ponta. Se luptă cu mine!
Publicat acum 37 minute
Adrian Zuckerman critică planul Franței de extindere a umbrelei nucleare în Europa: Nu plătește 2% pentru apărare, iar acum vrea asta!
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 49 minute
Oana Țoiu, criză de nervi după ce a lăsat-o pe fiica lui Ponta în mijlocul războiului. Update: A plecat din conferința de presă
Publicat acum 10 ore si 32 minute
Ponta: Doamna Țoiu a dat-o pe fiica mea minoră jos din avionul care aducea români
Publicat acum 9 ore si 46 minute
Fiica lui Ponta, lăsată de Oana Țoiu în mijlocul războiului. Chirieac: O asemenea bestialitate eu nu am cum să o comentez
Publicat acum 2 ore si 35 minute
Cazul fiicei lui Ponta, lăsată în Dubai. Ce ar fi făcut Cristian Diaconescu dacă era în locul Oanei Țoiu: Sunt niște proceduri de zeci de ani
Publicat acum 14 ore si 23 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 6: Iranul nu solicită nici încetarea focului, nici negocieri cu SUA / Rusia își urmărește propriile interese
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close