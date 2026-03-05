Cât cântărește cel mai mare nou născut din istoria New York-ului

Pe 31 ianuarie, secția de maternitate a Centrului Medical Cayuga a primit doi bebeluși cu dimensiuni diametral opuse, creând o amintire specială și de neuitat atât pentru părinți, cât și pentru medici și asistente.

Secția de maternitate a ajutat-o pe părinții Terrica să aducă pe lume un băiețel care a stabilit un record, Shawn Junior. Nou-născutul a venit pe lume cu o greutate impresionantă de 5,9 kg, devenind astfel cel mai mare copil născut vreodată în acest spital. Deși familia se aștepta ca nou-născutul să fie mai măricel, dimensiunile sale i-au surprins totuși.

„Știam că va fi mai mare, dar nu ne așteptam la asta. Deja poartă scutece și haine pentru copii de trei până la șase luni. Parcă am sărit direct la etapa de a avea un copil de trei luni”, a declarat Terrica, care mai are doi fii și o fiică, într-o declarație pentru spital, conform People.

Aceaași vârstă, dimensiuni complet opuse

Câteva ore mai târziu, medicii și asistentele medicale i-au ajutat pe Chloe și Victor să aducă pe lume copilul lor.

Părinții iubitori au avut o experiență complet diferită de cea a Terricăi și a lui Shawn, nou-născutul lor venind pe lume cu o greutate de doar 1,8 kg. Contrastul dintre dimensiunea bebelușului lor și cel care a doborât recordul spitalului a făcut ca momentul să fie și mai dulce pentru fiecare dintre părinți.

În discuția cu spitalul, Chloe a mărturisit că experiența a fost „cu adevărat încântătoare”.

„A fost cu adevărat încântător și un bun memento că bebelușii vin în toate formele și dimensiunile. Mă simt minunat și sunt foarte recunoscătoare pentru îngrijirea pe care am primit-o de la medici, asistente medicale și moașe”, a mărturisit Chloe într-o declarație adresată spitalului.

Fiecare copil și fiecare experiență de naștere sunt diferite

Robyn Torgalski, directoarea sistemului de sănătate maternă și infantilă la Centralus Health, a exprimat un sentiment similar, subliniind că întregul proces este „unic”.

„Aceste două nașteri ne reamintesc în mod minunat că fiecare copil și fiecare poveste de naștere sunt unice. Indiferent dacă un nou-născut cântărește 4 sau 13 kilograme, echipele noastre sunt pregătite să ofere îngrijire de cea mai înaltă calitate atât bebelușului, cât și familiei”, a declarat Torgalski într-o declarație împărtășită de spital.

Ea a continuat: „Suntem mândri de îngrijirea maternă excepțională oferită la Cayuga Health, unul dintre afiliații noștri valoroși, și onorați să sprijinim familiile în momente ca acestea.”