Ce a pățit o mămică la naștere. Mărturia cutremurătoare a Georgianei despre experiența dintr-un spital din România

Georgiana Cercel a relatat, pas cu pas, lupta pentru viață dusă atât de ea, cât și de fiul său născut prematur: momente de panică, hemoragie masivă, lipsă de empatie și un sistem medical care, în opinia ei, a pus-o la limită. Mărturia a fost publicată pe Facebook și a stârnit reacții puternice în mediul online.

Experiența nașterii ar trebui să fie una a speranței, a sprijinului și a siguranței medicale. Pentru Georgiana Cercel, însă, nașterea celui de-al doilea copil s-a transformat într-un coșmar trăit între sala de operație, secția de terapie intensivă neonatală și propriile limite fizice și psihice.

Internată la Târgoviște, fără medicul ei curant, confruntată cu o hemoragie severă și cu riscul de a-și pierde copilul născut la doar 1.050 de grame, femeia spune că a simțit pe pielea ei ce înseamnă fragilitatea unei mame într-un sistem care nu oferă întotdeauna sprijinul uman necesar.

Momentul care a schimbat totul

Într-o postare amplă și extrem de personală, Georgiana Cercel a decis să vorbească deschis despre ceea ce a trăit, considerând că povestea ei nu este un caz izolat și că „toate trebuie spuse”.

„Poza asta e făcută cu câteva minute înainte să nasc. Munceam. Ca de obicei, pe laptop. Îmi place ceea ce fac și o fac bine. Abia ce mă mutase într-un alt salon, doar eu, singură. Eram fericită. Am crezut ca în sfârșit pot să dorm și eu la noapte. Dar… Am primit vestea: Trebuie să naști. Acum. Pregătim sala de operație. Nu aveam niciun medic al meu. Eram la Târgoviște, în România. M-a văzut medicul de gardă. Hemoragie foarte mare. Eram deja internată de câteva zile. Știau. Știau deja cazul meu”, a scris aceasta pe Facebook.

Georgiana Cercel a descris în detaliu momentele din sala de operație, teama resimțită în timpul anesteziei și diferențele față de experiența anterioară a nașterii din Anglia:

„Știam procedura. O mai făcusem o dată, cu Dominic. Dar atunci a fost în Anglia. Acolo a fost diferit. Acolo îți face întâi o injecție mică, să nu simți nimic. Aici, nu. Acul mare a intrat direct”.

Situația a devenit critică în momentul în care anestezia nu a funcționat corespunzător:

„M-am așezat pe pat și am spus: Nu mă tăiați. Eu simt tot. Doctorul a luat o pensă și m-a ciupit de burtă. Au. Doare”.

După reluarea procedurii, operația a continuat, iar copilul a fost scos în viață:

„L-au scos. Și a plâns. A plâns puternic. Campionul meu. Atât de mic… și atât de puternic. Plângea și răsuna toată sala”.

Hemoragia masivă a pus însă viața mamei în pericol

„Hemoragia era foarte mare. Nu mă puteau închide. Se chinuiau să oprească sângele, să mă coasă. Îmi venea să adorm. Foarte tare. Am crezut că leșin”, a scris aceasta.

După operație, lupta nu s-a încheiat. Copilul, Ioachim, născut cu trei luni mai devreme, a fost internat la neonatologie în stare gravă:

„Venise pe lume cu trei luni mai devreme, mic cât o palmă, dar cu o putere de campion. 1050 grame de viață”.

Femeia descrie lipsa de empatie a unor cadre medicale și comunicarea rece a veștilor dramatice:

„Ăsta e cel mai puternic pe care îl avem. Dacă nu merge… vedem, a spus doctorița de gardă. Cu o voce rece. Ca și cum vorbea despre o cafea care se răcește. Nu despre copilul meu care murea”.

În ciuda prognosticului nefavorabil, au apărut și momente de speranță:

„Apoi plasma a venit. Și atunci s-a întâmplat prima minune. Hemoragia s-a oprit”.

Georgiana Cercel spune că a ales să vorbească public pentru a trage un semnal de alarmă:

„Este timpul să vorbesc despre asta. Trebuie să expun sistemul, prin ce am trecut”.

Mărturia ei se încheie cu o promisiune și o explicație a demersului său:

„Aceasta este doar o parte din poveste. O să continui. Pentru că Ioachim trăiește. Și pentru că unele mame devin puternice nu pentru că pot… ci pentru că nu au voie să cedeze. De unde am avut infecția? Asta este o altă poveste pe care o să o spun curând”.

Postarea Georgianei Cercel a fost intens distribuită pe rețelele sociale, generând reacții de solidaritate, revoltă și noi discuții despre condițiile din spitalele din România, despre empatie, comunicare și siguranța mamelor și a copiilor în sistemul medical.