Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, magazinele, străzile și casele oamenilor încep să prindă viață. Așadar, în prezent decorarea bradului începe tot mai devreme, iar tradiția populară și obiceiurile creștine care indicau un moment bine stabilit, încărcat de simboluri și semnificații, nu prea mai sunt respectate.

Ziua când se împodobește bradul de Crăciun

Conform tradiției românești, bradul de Crăciun se împodobește în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie. Acesta este momentul în care pregătirile ating punctul culminant, iar casa este gata să primească Nașterea Domnului. În multe familii religioase, bradul încă este decorat în seara de Ajun, după ce toate celelalte treburi sunt încheiate, pentru ca bucuria sărbătorii să fie deplină.

În trecut, împodobirea bradului era un ritual de familie, realizat de obicei împreună cu copiii, chiar înainte de venirea colindătorilor. Se credea că bradul nu trebuie decorat mai devreme, pentru a nu „grăbi” sărbătoarea și pentru a păstra sacralitatea momentului. Abia după lăsarea serii, când se aprindeau lumânările sau primele beculețe, bradul devenea simbolul vizibil al Crăciunului.

Astăzi, centrele comerciale și spațiile publice afișează brazi împodobiți încă din luna noiembrie, iar mulți români aleg să nu mai respecte tradiția și să împodobească bradul de la 1 decembrie sau pe 6 decemrbie, de Moș Nicolae.

Ce semnificație are bradul de Craciun

Bradul de Crăciun are o semnificație profundă în cultura creștină și în tradițiile populare. Fiind un arbore veșnic verde, acesta simbolizează viața, speranța și continuitatea, chiar și în mijlocul iernii. Forma sa triunghiulară este asociată cu Sfânta Treime, iar lumina din brad amintește de lumina adusă în lume prin nașterea lui Iisus Hristos.

Globurile și ornamentele au, la rândul lor, o simbolistică aparte. În trecut, bradul era împodobit cu mere, nuci și colaci, semne ale belșugului și ale roadelor muncii. Steaua din vârful bradului reprezintă Steaua de la Betleem, cea care i-a călăuzit pe magi către Pruncul Sfânt.

Dincolo de aspectul religios, bradul de Crăciun a devenit un simbol al unității familiei și al bucuriei împărtășite. Momentul în care este împodobit marchează, pentru mulți, începutul real al sărbătorilor, un timp al liniștii, al reîntâlnirii și al tradițiilor transmise din generație în generație.