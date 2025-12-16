The Rolling Stones îşi anulează turneul din 2026

Trupa The Rolling Stones şi-a anulat planurile care vizau susţinerea unui turneu pe stadioane din Regatul Unit şi din Europa, a confirmat marţi pentru revista Variety o sursă din anturajul apropiat al formaţiei britanice, după apariţia în presă a unor informaţii potrivit cărora chitaristul Keith Richards nu a putut "să se angajeze" în acest proiect.

Un nou album aproape finalizat și planuri inițiale de turneu

Deşi nu a fost încă anunţat oficial, pianistul grupului, Chuck Leavell, şi un purtător de cuvânt au declarat recent pentru jurnaliştii britanici că trupa aproape a finalizat un nou album - al doilea înregistrat în colaborare cu producătorul Andrew Watt, în vârstă de 35 de ani - şi că are în plan un turneu în Regatul Unit şi Europa.

Cu toate acestea, Keith Richards, care va împlini joi vârsta de 82 de ani, se pare că nu mai poate face faţă rigorilor impuse de un alt turneu.

Concertele din ultimii ani au arătat că el s-a confruntat cu anumite provocări din cauza unei lupte îndelungate cu artrita, pe care el a numit-o "benignă" şi despre care a spus că l-a forţat să îşi schimbe stilul de a cânta la chitară.

Keith Richards a fost într-o formă excelentă în timpul unui scurt concert de trei piese la Soho Sessions din New York luna trecută, însă aceasta este o situaţie cu totul diferită faţă de un turneu de mai multe săptămâni şi în mai multe ţări.

Citește și: Taylor Swift și-a făcut dansatorii să plângă: Ce bonusuri le-a acordat angajaților săi

"Atunci când s-au aşezat la masă pentru a discuta despre turneu, Keith a spus că nu crede că se poate angaja în acest proiect şi că nu este interesat de un turneu mare pe stadioane timp de peste patru luni", a declarat luni un "critic muzical american" - al cărui nume nu a fost dezvăluit - pentru tabloidul britanic The Sun.

Un purtător de cuvânt, al cărui nume nu a fost nici el dezvăluit, a adăugat: "Trupa voia să plece în turneu la începutul acestui an, dar nici atunci nu a reuşit. Este greu pentru fanii lor, dar The Stones vor reveni pe scenă atunci când vor fi pregătiţi".

Trupa The Rolling Stones a susţinut turnee aproape în fiecare an de la începutul anilor 2000, cu itinerarii devenite însă din ce în ce mai scurte, pe măsură ce cei trei membri principali ai săi - Mick Jagger, în vârstă de 82 de ani, Ron Wood, în vârstă de 78 de ani, şi Keith Richards - au îmbătrânit. Toboşarul din componenţa originală a formaţiei britanice, Charlie Watts, a murit în 2021 la vârsta de 80 de ani şi a fost înlocuit de Steve Jordan, un colaborator de lungă durată al lui Keith Richards.

Cel mai recent turneu al grupului britanic a fost "Hackney Diamonds", numit după cel mai recent album al trupei, care a cuprins 20 de concerte în America de Nord, susţinute într-o perioadă de trei luni, în 2024.

Un nou album, posibil lansat anul viitor

Cu toate acestea, se pare că un nou album va fi lansat anul viitor, întrucât Charlie Watts - care a colaborat îndeaproape cu Lady Gaga, Ed Sheeran şi Miley Cyrus, precum şi cu Elton John, Ozzy Osbourne şi Pearl Jam - pare să fi insuflat o nouă energie grupului britanic, ajutându-l să finalizeze "Hackney Diamonds", primul album complet cu piese noi din ultimii 15 ani, care a fost lansat în 2023.

Mick Jagger a declarat pentru revista Variety, anul trecut: "Am ştiut că Andy (producătorul Andrew Watt - n.red.) şi cu mine vom putea lucra împreună încă de când ne-am cunoscut. Are un entuziasm contagios şi o etică profesională extraordinară, în plus este şi un muzician excelent. Ne-am înţeles imediat şi am transformat ceea ce credeam că va fi o muncă dificilă într-una distractivă şi uşoară".

Keith Richards a adăugat: "Andrew are o vitalitate contagioasă, combinată cu un entuziasm neîncetat, care este una dintre marile calităţi ale unui producător. De asemenea, este foarte plăcut să lucrezi cu el, o altă calitate extraordinară!".