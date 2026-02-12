Fostul premier al României, Victor Ponta, a oferit o perspectivă diferită asupra declarațiilor pro-unioniste venite de la Chișinău în ultimele săptămâni, inclusiv din partea președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu.

„Am remarcat că dinspre Republica Moldova au început să vorbească explicit despre unire, așa brusc. De ce și ce se întâmplă în zona asta?“, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Eu am spus întotdeauna că doresc să facem din Republica Moldova România. Am și spus când am candidat la prezidențiale. Nu mi-am închipuit că vom ajunge la momentul în care vom face din România Republica Moldova“, a spus Victor Ponta.

„Cum adică?“, a insistat Răzvan Dumitrescu.

„Adică cei care acum deodată și-au descoperit unionismul - o cunosc pe Maia Sandu de când era ministru și nu era unionistă - și ceea ce s-a testat în Republica Moldova - aici încă nu a băgat șefii opoziției în pușcărie, nu s-au închis televiziunile, nu a stabilit domnul Cristi Danileț și doamna Laura Ștefan cine sunt judecători - unde singura politică de stat e că „noi ne luptăm cu Putin și restul nu contează“ să vină și în România.

Acum, chestia asta, insula anti-Trump, vrea să vină și spre România. Am văzut și ce admirație are președintele nostru pentru doamna Maia Sandu. Mă așteptam să fie invers, președintele Republicii Moldova să aibă admirație pentru președintele României“, a explicat Victor Ponta.

