DCNews Stiri De ce a devenit Maia Sandu unionistă? Victor Ponta, detalii din culise / video
Data actualizării: 22:20 12 Feb 2026 | Data publicării: 18:59 12 Feb 2026

EXCLUSIV De ce a devenit Maia Sandu unionistă? Victor Ponta, detalii din culise / video
Autor: Ioan-Radu Gava

maia sandu FOTO: Agerpres

Victor Ponta, fost premier al României, a comentat declarațiile pro-unire a Republicii Moldova cu România ale Maiei Sandu.

Fostul premier al României, Victor Ponta, a oferit o perspectivă diferită asupra declarațiilor pro-unioniste venite de la Chișinău în ultimele săptămâni, inclusiv din partea președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu.

„Am remarcat că dinspre Republica Moldova au început să vorbească explicit despre unire, așa brusc. De ce și ce se întâmplă în zona asta?“, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Eu am spus întotdeauna că doresc să facem din Republica Moldova România. Am și spus când am candidat la prezidențiale. Nu mi-am închipuit că vom ajunge la momentul în care vom face din România Republica Moldova“, a spus Victor Ponta.

CITEȘTE ȘI                -               Victor Ponta, de acord cu Ilie Bolojan, în disputa rezidenților. Greșeala făcută de premier: În primul rând, nu anunți

„Cum adică?“, a insistat Răzvan Dumitrescu.

„Adică cei care acum deodată și-au descoperit unionismul - o cunosc pe Maia Sandu de când era ministru și nu era unionistă - și ceea ce s-a testat în Republica Moldova - aici încă nu a băgat șefii opoziției în pușcărie, nu s-au închis televiziunile, nu a stabilit domnul Cristi Danileț și doamna Laura Ștefan cine sunt judecători - unde singura politică de stat e că „noi ne luptăm cu Putin și restul nu contează“ să vină și în România.

Acum, chestia asta, insula anti-Trump, vrea să vină și spre România. Am văzut și ce admirație are președintele nostru pentru doamna Maia Sandu. Mă așteptam să fie invers, președintele Republicii Moldova să aibă admirație pentru președintele României“, a explicat Victor Ponta.

CITEȘTE ȘI               -              Ponta, scenariu despre planul USR în România, cu ”sprijin extraordinar” din Europa: De asta l-au dat jos pe Moșteanu, că nu e prost

