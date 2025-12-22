Un magistrat a venit la Cotroceni ca să-i ia apărarea lui Cristi Danileț în fața lui Nicușor Dan / video

Unul dintre magistrații prezenți la întâlnirea de la Palatul Cotroceni, cu președintele Nicușor Dan, a adus în discuție numele lui Cristi Danileț.
În cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni, dintre președintele Nicușor Dan și reprezentanții magistraților nemulțumiți de problemele din justiție, Liviu Cârneciu, judecător la Tribunalul Covasna, a adus în discuție numele lui Cristi Danileț.
„Nu sunt absolut deloc consecințe negative pentru magistrații care iau decizii abuzive de la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii. Spre exemplu, în cazul domnului Danileț, care a fost exclus din magistratură pentru o activitate de-a dreptul benignă, unii dintre magistrați se poate considera că au fost promovați.
Spre exemplu, unul dintre magistrații care au decis excluderea din magistratură a domnului Danileț a fost numit secretar general al Ministerului Justiției. Un alt magistrat a fost numit director al Institutului Național al Magistraturii. Un altul ocupă în prezent funcția de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție“, a spus Liviu Cârneciu, judecător la Tribunalul Covasna.
Reamintim că președintele României a demarat consultări cu reprezentanți din magistratură după apariția documentarului „Justiție capturată“ în care sunt evidențiate mai multe probleme endemice din această breaslă. Duminică, președintele României a anunțat că după sărbători va organiza un referendum în rândul magistraților în care aceștia să se exprime cu privire la acțiunile Consiliului Superior al Magistraturii.
