Un magistrat a venit la Cotroceni ca să-i ia apărarea lui Cristi Danileț în fața lui Nicușor Dan / video

În cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni, dintre președintele Nicușor Dan și reprezentanții magistraților nemulțumiți de problemele din justiție, Liviu Cârneciu, judecător la Tribunalul Covasna, a adus în discuție numele lui Cristi Danileț.

Foto: Presidency.ro

„Nu sunt absolut deloc consecințe negative pentru magistrații care iau decizii abuzive de la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii. Spre exemplu, în cazul domnului Danileț, care a fost exclus din magistratură pentru o activitate de-a dreptul benignă, unii dintre magistrați se poate considera că au fost promovați.

Spre exemplu, unul dintre magistrații care au decis excluderea din magistratură a domnului Danileț a fost numit secretar general al Ministerului Justiției. Un alt magistrat a fost numit director al Institutului Național al Magistraturii. Un altul ocupă în prezent funcția de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție“, a spus Liviu Cârneciu, judecător la Tribunalul Covasna.

Reamintim că președintele României a demarat consultări cu reprezentanți din magistratură după apariția documentarului „Justiție capturată“ în care sunt evidențiate mai multe probleme endemice din această breaslă. Duminică, președintele României a anunțat că după sărbători va organiza un referendum în rândul magistraților în care aceștia să se exprime cu privire la acțiunile Consiliului Superior al Magistraturii.

