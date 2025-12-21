Nicușor Dan: "Magistrații mi-au cerut întâlniri confidențiale. Voiau să fie luați din benzinării, să nu fie văzuți la Cotroceni"

Declarații Nicușor Dan:

E 21 decembrie, iar în 1989 a început Revoluția în București și în alte orașe din România. Vreau să transmit recunoștință pentru cei care și-au dat viața atunci. Prin ceea ce facem trebuie să fim la înălțimea idealurilor pe care ei le-au avut.

Trei chestiuni despre justiție: Prima legată despre discuțiile de mâine cu magistrații. Au fost extrem de puțini magistrați care și-au exprimat intenția să vină la discuția, față de cele 1000 de persoane care au semnat scrisoarea pe care o cunoașteți. Sunt 20 de magistrați în nume individual și cam 20 de magistrați în numele unor asociații de magistrați. S-au întâmplat fel de fel de lucruri în ultimele zile. În primul rând că în anumite instituții s-au organizat ședințe, au existat mesaje de influențare, intimidare.

Mulți dintre cei care ne-au scris au solicitat să ne întâlnim, dar nu în 22 decembrie, pentru că există o teamă că o astfel de întâlnire ar avea repercursiuni. Am ajuns inclusiv la propuneri nepotrivite. Voiau să vină pe rând, să stea în săli. Voiau să fie preluați din bezinării de colegi de-ai mei, să nu se vadă că intră în Palatul Cotroceni. Vorbim totuși de lucruri importante. Prin urmare, am decis că mâine la ora 10:00 vom face o discuție publică cu cei care doresc să-și asume un mesaj public, iar toate discuțiile private, în regim de confidențialitate, vor fi reprogramate. Oricine solicită o întâlnire confidențială o va avea, dar nu mâine

Dacă mâine se vor face orice fel de acuze care să vizeze pe cel din sistem, va mai exista o întâlnire prin care cel din sistem acuzat se va putea apăra.

Există opinia că actuala situație din justiție e un răspuns referitor la abuzurile din urmă cu 10-15 ani.

A doua chestiune este că am adus aici toate mesajele pe care le-am primit de la magistrați: sunt vreo 2000 de pagini, iar eu am citit cam 2/3. Colegii mei au citit tot și au făcut și un material de sinteză pe care-l voi pune la dispoziție.

Știrea inițială:

Într-o manieră neobișnuită, Nicușor Dan face declarații de presă duminică la ora 14:00. Declarațiile au loc înaintea discuțiilor cu magistrații de luni, care au fost chemați să-i sesizeze probleme de integritate.

De asemenea, în această săptămână președintele Nicușor Dan a făcut un turneu european care a inclus întâlniri în mai multe capitale europene: a început cu Helsinki (Finlanda), unde a participat la Summitul statelor Uniunii Europene de pe flancul estic. Acolo a discutat despre cooperarea în domeniul securității și sprijinul pentru Ucraina, după care a continuat cu o vizită la Londra în Marea Britanie, acolo unde s-a întâlnit cu reprezentanți ai diasporei și ai mediului de afaceri, iar la final a ajuns la Bruxelles, unde a participat la reuniunea Consiliului European și la o întâlnire UE - Balcanii de Vest.