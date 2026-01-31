€ 5.0961
DCNews Politica Ce s-ar fi întâmplat dacă Adriana Georgescu era membră PSD. Avocatul Winzer: "În România corupția are mai ales culori"
Data publicării: 21:21 31 Ian 2026

Ce s-ar fi întâmplat dacă Adriana Georgescu era membră PSD. Avocatul Winzer: "În România corupția are mai ales culori"
Autor: Bogdan Bolojan

Adriana Georgescu Adriana Georgescu

Avocatul Adrian Winzer a făcut o scurtă analiză a cazului liberalei Adriana Georgescu, cecetată de DNA pentru corupție.

Winzer și-a imaginat scenariul în care avocata Adriana Georgescu ar fi fost membră PSD. 

"Dacă numita Adriana GEORGESCU ar fi fost membru PSD (și nu membru PNL), am convingerea fermă că astăzi am fi asistat la o avalanșă de analize grave despre ”cultura corupției” din PSD, despre ”statul capturat” și despre ”pericolul toxic pentru democrație, stat de drept și valori europene”.
S-ar fi isterizat imediat tinerii frumoși și liberi (cu sau fără blugi și banane), ONG-urile etern obiective și comentatorii de serviciu.
Am fi avut, desigur, din partea ”specialiștilor”, apeluri dramatice și repetate la urgente modificări legislative, pentru a ”nu scăpa penalii” și pentru a ”proteja” însăși Justiția de PSD.
Un caz izolat n-ar mai fi fost izolat: ar fi fost despre partid, despre popor, despre destin și despre apocalipsa națională inevitabilă.
Dar cum doamna în cauză (care afirmă, cu o seninătate dezarmantă, că are conexiuni la vârful DNA și la Președintele țării) este ”doar” membru PNL, reacțiile cele mai ”dure” ating maximum nivelul unor formule birocratice reciclate: ”nu avea funcție în partid”, ”era un simplu membru”, ”partidul nu știa”, ”demnitarii din fotografii nici măcar nu o cunosc”, să lăsăm Justiția să-și facă treaba”, etc.
În România, corupția are nu doar grade, ci mai ales culori.
Corupția din PSD ucide.
Corupția din PNL este un ”incident regretabil”, trecut la rubrica ”diverse”.
Corupția din PSD înseamnă ”stat mafiot” și apeluri manipulatorii de tipul ”ieșiți din case dacă vă pasă!”.
Corupția din PNL este ”izolată” și ”regretabilă"",  transmite avocatul Kristian Winzer. 

Cazul avocatei Adriana Georgescu. De ce o acuză DNA 

Procurorii anticorupție arată în ordonanță că, în perioada octombrie-decembrie 2025, la intervale diferite de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, avocata i-ar fi pretins unei persoane (martor în cauză), direct sau prin intermediul altei persoane, pentru sine și pentru altul, diferite sume de bani. Din aceste sume, ar fi primit 4.000 de euro și 5.000 de lei în cursul lunii octombrie 2025.

Avocata Georgescu fi lăsat să se creadă că, prin intermediul unor oameni politici, ar avea influență asupra unor magistrați și a prois că va determina efectuarea de către aceștia a unor acte contrare atribuțiilor de serviciu, respectiv soluționarea favorabilă a două dosare penale.

De asemenea ar fi lăsat să se creadă că ar avea influență asupra unor judecători din cadrul Tribunalului București, precum și asupra procurorului-șef al DNA, promițând determinarea acestora să efectueze acte contrare atribuțiilor de serviciu, respectiv soluționarea favorabilă a celor două dosare penale.

Miercuri, cei doi ar fi primit de la investigatorul sub acoperire suma de 60.000 de euro, reprezentând primele două tranșe din folosul pretins, moment în care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante, informează DNA.

acest articol reprezintă o opinie
dna
coruptie
psd
pnl
Comentarii

