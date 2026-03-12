€ 5.0938
Politica

DCNews Politica PSD anunță că va aviza proiectul de buget pentru 2026
Data actualizării: 12:17 12 Mar 2026 | Data publicării: 12:15 12 Mar 2026

PSD anunță că va aviza proiectul de buget pentru 2026
Autor: Doinița Manic

bolojan grindeanu Inquam Photos / Octav Ganea Reprezentanții PSD din Guvern vor aviza, cu obiecții, proiectul de buget. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

PSD a transmis că va aviza proiectul de buget pentru 2026.

PSD anunță într-un comunicat de presă că va aviza proiectul de buget pentru 2026, "pentru a rezolva în Parlament ceea ce a fost blocat de premier la nivel guvernamental". Partidul transmite că va avea totuși și obiecții.

"Reprezentanții PSD din Guvern vor aviza, cu obiecții, proiectul de buget pentru a depăși blocajul provocat de premierul Bolojan, în elaborarea acestui act normativ esențial pentru economia românească.

Mutarea dezbaterii la nivel parlamentar va permite partidelor din Coaliție să transpună în Legea Bugetului toate elementele respinse în mod nejustificat de către șeful Executivului.

PSD, atac la adresa lui Ilie Bolojan: Un blocaj provocat de un singur om!

În contextul turbulențelor economice globale, întârzierea adoptării bugetului de stat reprezintă o vulnerabilitate majoră pentru stabilitatea economică a țării.

România nu își permite perpetuarea acestei stări de incertitudine, din cauza blocajului provocat de un singur om! În aceste momente dificile, statul român are nevoie de o conducere coerentă și constructivă pentru a putea reacționa rapid la provocările din piețele internaționale", transmite PSD într-un comunicat de presă.

psd
buget 2026
guvernul bolojan
