USR, diversiune pentru a acoperi scandalul Moșteanu și criza apei din Prahova. Update: Reacția ministrului Justiției

Update:

Radu Marinescu, ministrul Justiției, i-a răspuns joi dimineață liderului USR Dominic Fritz, după ce acesta a cerut demiterea șefului DNA, Marius Voineag.

„Împreună cu colegii de la USR, PSD, PNL am compus un program pentru justiție. Toate soluțiile sunt convenite de noi toți, împreună. Dacă se dorește o schimbare a programului de guvernare, asta nu o poate face ministrul justiției, ci liderii coaliției de guvernare”, a spus Marinescu, la postul Digi 24.

Marinescu a cerut Uniunii Salvați România să prezinte „elementele concrete” pentru demiterea șefului DNA.

„Schimbarea unui procuror șef presupune criterii strict impuse de lege. E o procedură cât se poate de concretă. Dacă USR are elemente concrete, să le prezinte ca atare”, a mai spus Marinescu.

Știrea inițială:

După scandalurile de la Minsiterul Apărării și Ministerul Mediului, care au implicat reprezentanți USR, partidul condus de Dominic Fritz încearcă acum o diversiune și caută să profite de dezbaterea de moment pentru a deturna atenția opiniei publice de la problemele interne.

Într-o postare publicată pe Facebook, joi dimineață, Dominic Fritz cere demiterea procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Marius Voineag.

„Cerem ministrului Justiției să inițieze imediat procedura de demitere pentru Marius Voineag. Documentarul a adus mai multe probe concrete împotriva lui“, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

USR, diversiune pentru a acoperi scandalul Moșteanu și criza apei. Fritz cere demiterea lui Voineag

„Revolta născută de documentarul Recorder trebuie să ajungă în Parlament și să dărâme sistemul piramidal de control al magistraților și al dosarelor.

Cauza e politică și rezolvarea nu poate fi decât politică.

Miza este rescrierea legilor justiției. Legile în vigoare sunt rezultatul unui târg murdar între politicieni și niște oameni obedienți din Justiție, un aranjament profund imoral și antidemocratic.

De ce l-au făcut? Voiau să termine cu lupta anticorupție, care le amenința libertatea și averile furate. Și au reușit.

Prescrierile și achitările vin pe bandă rulantă, prejudiciile de zeci de milioane de euro se șterg.

Știm cine a permis trocul: Klaus Iohannis. Știm cine l-a legitimat prin vot: parlamentarii din PSD și PNL. Și știm și cine sunt executanții, din ambele tabere.

USR s-a opus, încă de la început. Stelian Ion, ministrul USR al Justiției, a fost demis atunci pentru că nu era dispus să ducă mai departe opera de distrugere a independenței Justiției începută de Liviu Dragnea. USR a fost scos atunci de la guvernare și s-au găsit alții mai cooperanți.

Ce e de făcut concret acum?

- Cerem ministrului Justiției să inițieze imediat procedura de demitere pentru Marius Voineag. Documentarul a adus mai multe probe concrete împotriva lui.

- Ministerul Justiției trebuie să facă urgent un audit independent pe repartizarea aleatorie a dosarelor.

- Toate promovările în justiție trebuie făcute prin concurs, nu prin pilăreală ca acum.

- Competența pe corupție în justiție înapoi la DNA!

Îl invit pe premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, și pe ceilalți parteneri la guvernare să ne susțină în aceste demersuri.

Într-o justiție capturată, nimeni nu e în siguranță, nici eu, nici oricare justițiabil. Să ai un dosar pe rol e ruletă rusească.

Politicienii pot să repare legile justiției pentru ca toți cetățenii să aibă acces la o justiție cu adevărat independentă, care își ia în serios misiunea anticorupție.

Share dacă ești de acord!“, a scris Dominic Fritz pe Facebook.