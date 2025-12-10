În plină dezbatere publică privind situația justiției din România, senatorul USR Cristian Ghinea s-a inflamat și a avut un derapaj grav la adresa magistraților și a celor care l-au condamnat în urmă cu un an.

Reamintim că, în martie 2024, Consiliul Superior al Magistraturii i-a luat apărarea lui Marius Voineag, procuror-șef DNA, în fața declarațiilor făcute de Cătălin Drulă și Cristian Ghinea, lideri USR.

CSM a spus la acea vreme că afirmațiile celor doi la adresa lui Voineag „sunt cert de natură să influențeze negativ și nejustificat opinia publică în legătură cu modalitatea în care procurorul își exercită profesia”.

Cristian Ghinea, derapaj grav: Limbaj suburban din partea senatorului USR

Într-o postare publicată pe Facebook, senatorul Cristian Ghinea profită de dezbaterea actuală din România pentru a reaprinde conflicte mai vechi. Senatorul USR îi etichetează pe magistrații CSM drept „jeguri“, iar justiția o consideră un „ra*at“.

Redăm mai jos postarea lui Cristian Ghinea, senator în Parlamentul României.

„(...) De când am primit ștampilă oficială de la jegurile din CSM că sunt violator de justiție.

Așa, pentru ăia din bulă pe care i-am vexat la suflețel când am vorbit despre ra*atul numit justiție și republica magistraților. Că așa avem unii cojones să zicem chestii când nu e la modă.

Toți influencerii ăia care ne-au aruncat zoaie în cap mie și lu’ Drulă acum trei ani că am atins onoarea Justiției, hai sictir!“, a scris Ghinea pe Facebook.

