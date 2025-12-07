€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Politica

Subcategorii în Alegeri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Politica Alegeri Alegeri locale București 2025 Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Data publicării: 16:33 07 Dec 2025

BREAKING NEWS Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Autor: Ioan-Radu Gava

daniel baluta Foto: Agerpres
 

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, denunță un demers nedemocratic și ilegal din partea unui contracandidat, chiar în ziua votului.

Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, duminică după-amiaza, candidatul PSD la funcția de primar general al Capitalei, Daniel Băluță, a denunțat un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat al său, care „se declară câștigător“.

VEZI ȘI                   -                  Alegeri Primărie București 2025 LIVE. Bogdan Chirieac - Simona Gheorghe, ediție specială DCNews - RomâniaTV

„Într-o competiție electorală trebuie să existe, înainte de toate, respect.

Faptul că astăzi un candidat se declară câștigător și îndeamnă oamenii, în plin proces electoral, să creadă că alți candidați sunt irelevanți este nedemocratic și ilegal.

Îi îndemn pe bucureșteni să iasă la vot și să aleagă pe cine consideră că îi reprezintă cu adevărat. Asta înseamnă DEMOCRAȚIE!

Iar competitorilor electorali le transmit doar atât: haideți să ne respectăm până la final și să respectăm voința oamenilor!“, a scris Băluță pe Facebook.

VEZI ȘI                  -                Se pregătește lovitura de final de an: Elena Cristian vine cu vestea proastă chiar în ziua alegerilor

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Daniel Băluță
ciprian ciucu
psd
pnl
alegeri bucuresti
rezultate alegeri bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat acum 16 minute
Se pregătește lovitura de final de an: Elena Cristian vine cu vestea proastă chiar în ziua alegerilor
Publicat acum 57 minute
Gaudeamus: ''Francmasonii, arhitecții lumii moderne'', volumul lui John Dickie, a fost lansat
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Horoscop Taur 2026. Aflăm ce îți rezervă astrele de la Daniela Simulescu
Publicat acum 1 ora si 41 minute
Alegeri Bucureşti. Cum influenţează partidele rezultatul votului? Marius Luican descrie fenomenul care schimbă competiția electorală
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Dec 2025
Răsvan Popescu: Bilă albă pentru Iohannis. Și-a spălat păcatele
Publicat pe 05 Dec 2025
Ciolacu va candida la CJ Buzău. Declarațiile unui medic pot schimba votul: „E adevărul. Ăsta-i telefonul care se dădea pe vremuri”
Publicat pe 05 Dec 2025
Ioana Dogioiu anunță că premierul Ilie Bolojan s-a căsătorit. Soția îl însoțește în Austria pe banii ei
Publicat pe 05 Dec 2025
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul care a zburat cu mașina printr-un sens giratoriu din Oradea / video viral
Publicat pe 05 Dec 2025
Andrei Caramitru, discuții "secrete" de la Palatul Cotroceni. Ce vrea, de fapt, Nicușor Dan. ”Situație foarte periculoasă”
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Alegeri primar București 2025: Pe cine ați votat?
C. Drulă
D. Băluță
G. Burcea
C. Ciucu
A. Ciceală
L. Florea
Gh. Macovei
O. Crețu
M. Lasca
R. Lazăr
A. Alexandrescu
D. Trifu
Gh. Nețoiu
A. Negrotă
F. Titian
Trimite răspunsul
x close