Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat

Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, duminică după-amiaza, candidatul PSD la funcția de primar general al Capitalei, Daniel Băluță, a denunțat un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat al său, care „se declară câștigător“.

„Într-o competiție electorală trebuie să existe, înainte de toate, respect.

Faptul că astăzi un candidat se declară câștigător și îndeamnă oamenii, în plin proces electoral, să creadă că alți candidați sunt irelevanți este nedemocratic și ilegal.

Îi îndemn pe bucureșteni să iasă la vot și să aleagă pe cine consideră că îi reprezintă cu adevărat. Asta înseamnă DEMOCRAȚIE!

Iar competitorilor electorali le transmit doar atât: haideți să ne respectăm până la final și să respectăm voința oamenilor!“, a scris Băluță pe Facebook.

