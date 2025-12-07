Alegeri Primăria București 2025. Hideg: Candidații avantajați de o prezență mică la vot

Unii candidați la Primăria București vor fi avantajați de o mobilizare ridicată la urne, în timp ce alții pot câștiga teren într-un scenariu de prezență mai scăzută, unde electoratul deja stabilizat își face simțită influența, explică sociologul Mădălina Hideg.

Sociologul Hideg: „O prezență mai scăzută la vot îi avantajează pe cei care au un electorat stabil”

„În acest moment, prezența la vot în București este extrem de mică, undeva între 7 și 8%. Asta comparativ cu alegerile locale din 2024. Surprinzător, asta se întâmplă inclusiv și în sectoarele ale căror primari sunt, acum, candidați la alegerile locale. Probabil e și din cauza faptului că, în ultimul an și jumătate, am avut destul de multe runde de alegeri și cumva electoratul a ajuns la un oarecare rodaj.

Pe de altă parte, nu este foarte sigur că bucureștenii înțeleg miza acestor alegeri. Știm că prezența la vot influențează clar rezultatele alegerilor. Anumiți candidați sunt favorizați de o prezență ridicată la vot, în timp ce alții sunt favorizați de o prezență mai scăzută. Știm că o prezență ridicată este în avantajul celor care au un electorat instabil, celor care mizează pe nehotărâți, mizează că vor reuși să convingă oamenii în ultimul moment să-i voteze.

Pe de altă parte, o prezență mai scăzută la vot îi avantajează pe cei care au un electorat stabil, din rândul celor care s-au decis deja demult cu cine să voteze. Dacă avem prezență scăzută, probabil că rezultatele ultimelor sondaje dinaintea alegerilor vor fi un predictor destul de important pentru rezultatul final”, a declarat sociologul Mădălina Hideg la emisiunea DC Votez de la DC News.

