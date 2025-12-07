€ 5.0919
Alegeri Primăria București 2025. Hideg: Candidații avantajați de o prezență mică la vot
Data actualizării: 14:20 07 Dec 2025 | Data publicării: 14:13 07 Dec 2025

EXCLUSIV Alegeri Primăria București 2025. Hideg: Candidații avantajați de o prezență mică la vot
Autor: Iulia Horovei

alegeri locale bucuresti vot Prezența la vot în București avantajează și dezavantajează unii candidați. Colaj DCNews, Sursa foto: Agerpres/Freepik
 

Sociologul Mădălina Hideg a explicat, în exclusivitate pentru DC News, cum și pe cine poate influența prezența redusă la vot.

Unii candidați la Primăria București vor fi avantajați de o mobilizare ridicată la urne, în timp ce alții pot câștiga teren într-un scenariu de prezență mai scăzută, unde electoratul deja stabilizat își face simțită influența, explică sociologul Mădălina Hideg.

Citește și: EXCLUSIV Prezența bucureștenilor la vot, ca-n piață. Psiholog Marinescu arată cine sunt imaturii politici din Capitală

Sociologul Hideg: „O prezență mai scăzută la vot îi avantajează pe cei care au un electorat stabil”

„În acest moment, prezența la vot în București este extrem de mică, undeva între 7 și 8%. Asta comparativ cu alegerile locale din 2024. Surprinzător, asta se întâmplă inclusiv și în sectoarele ale căror primari sunt, acum, candidați la alegerile locale. Probabil e și din cauza faptului că, în ultimul an și jumătate, am avut destul de multe runde de alegeri și cumva electoratul a ajuns la un oarecare rodaj. 

Pe de altă parte, nu este foarte sigur că bucureștenii înțeleg miza acestor alegeri. Știm că prezența la vot influențează clar rezultatele alegerilor. Anumiți candidați sunt favorizați de o prezență ridicată la vot, în timp ce alții sunt favorizați de o prezență mai scăzută. Știm că o prezență ridicată este în avantajul celor care au un electorat instabil, celor care mizează pe nehotărâți, mizează că vor reuși să convingă oamenii în ultimul moment să-i voteze.

Pe de altă parte, o prezență mai scăzută la vot îi avantajează pe cei care au un electorat stabil, din rândul celor care s-au decis deja demult cu cine să voteze. Dacă avem prezență scăzută, probabil că rezultatele ultimelor sondaje dinaintea alegerilor vor fi un predictor destul de important pentru rezultatul final”, a declarat sociologul Mădălina Hideg la emisiunea DC Votez de la DC News.

Citește și: Prezența la vot la alegerile pentru Primăria București 2025 - Rezultate LIVE

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

