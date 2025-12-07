Atât sondajul realizat de CURS - Avangarde, cât și sondajul realizat de INSCOP Research l-au dat, vineri seara, câștigător pe Ciprian Ciucu, cu 32,7%, respectiv 31,7%.

Colegul nostru, Vlad Roibu, a fost prezent duminică seara la sediul Partidului Național Liberal, unde a realizat câteva instantanee inedite cu Ciprian Ciucu.

În campania pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu a beneficiat de sprijinul lui Ludovic Orban, fost consilier prezidențiale, și a lui Vlad Gheorghe, candidat independent care s-a retras din cursă.

Foto: Vlad Roibu / DC News

