Subcategorii în Politica

Subcategorii în Alegeri

DCNews TV
Imaginile serii cu Ciprian Ciucu, după ce a fost declarat câștigător la exit-poll / foto în articol
Data publicării: 21:36 07 Dec 2025

EXCLUSIV Imaginile serii cu Ciprian Ciucu, după ce a fost declarat câștigător la exit-poll / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

ciprian ciucu ilie bolojan ludovic orban Foto: Vlad Roibu / DC News
 

Exit-pollurile de la ora 21:00 l-au dat câștigător la Primăria Generală a Capitalei pe Ciprian Ciucu.

Atât sondajul realizat de CURS - Avangarde, cât și sondajul realizat de INSCOP Research l-au dat, vineri seara, câștigător pe Ciprian Ciucu, cu 32,7%, respectiv 31,7%.

Colegul nostru, Vlad Roibu, a fost prezent duminică seara la sediul Partidului Național Liberal, unde a realizat câteva instantanee inedite cu Ciprian Ciucu.

În campania pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu a beneficiat de sprijinul lui Ludovic Orban, fost consilier prezidențiale, și a lui Vlad Gheorghe, candidat independent care s-a retras din cursă.

CITEȘTE ȘI                 -                 EXCLUSIV Câștigarea alegerilor de către Ciprian Ciucu garantează în continuare susținerea PNL în Guvern

Foto: Vlad Roibu / DC News

Foto: Vlad Roibu / DC News

Foto: Vlad Roibu / DC News

Foto: Vlad Roibu / DC News

Foto: Vlad Roibu / DC News

ciprian ciucu
ciprian ciucu primar general
rezultate alegeri
primaria capitalei
Comentarii

