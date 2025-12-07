€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Politica

Subcategorii în Alegeri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Politica Alegeri Alegeri locale București 2025 Chirieac, moment spumos la sediul USR: "Depun adeziunea!". Simona Gheorghe: "Nu e de glumă cu cifrele astea!"
Data actualizării: 18:46 07 Dec 2025 | Data publicării: 18:37 07 Dec 2025

Chirieac, moment spumos la sediul USR: "Depun adeziunea!". Simona Gheorghe: "Nu e de glumă cu cifrele astea!"
Autor: Mihai Ciobanu

1
 

Simona Gheorghe şi Bogdan Chirieac au ajuns la sediul USR, acolo unde au fost întâmpinaţi de senatorul Ştefan Pălărie.

„Mă uitam pe cifre şi cred că putem să celebrăm în momentul de faţă faptul că avem puţin peste 500.000 de bucureşteni prezenţi la vot (n.r. – puţin după ora 18.00). Acesta e cel mai important lucru. E o cifră relativ mică. Dacă facem un calcul, un procent de 27,83%. E foarte puţin pentru nişte alegeri parţiale care poate nu suscită un interes atât de mare, suntem în decembrie, ziua e mai mică...”, a declarat Ştefan Pălărie.

Întrebat de către Simona Gheorghe cum comentează scorul de până la această oră, senatorul Pălărie a răspuns: „O să vedem la finalul zilei. Mai sunt 3 ore până la 21.00, atunci or să apară primele exit-poll-uri, o să vedem cum se închid. Noi avem alături de noi câte doi delegaţi în fiecare secţie de votare, vor închide secţiile şi vom vedea rezultatul. Până la urmă, eu m-am bucura să fie o prezenţă mai mare”.

Citiţi şi: Acest rezultat de la Primăria București poate arunca România în criză politică. Avertismentul lui Chirieac

Întrebat de către Bogdan Chirieac dacă partidele politice, inclusiv USR, vor învăţa ceva din aceste alegeri, Ştefan Pălărie a spus: „Întotdeauna. Alegerile sunt cel mai bun barometru”.

Dialog spumos între Simona Gheorghe şi Bogdan Chirieac, la plecarea de la sediul USR

„Acum că am aflat unde este sediul USR, o să vă rog să veniţi cu mine că aş vrea să depun o cerere de adeziune”, i-a spus, în stilul său caracteristic, Bogdan Chirieac Simonei Gheorghe pe scările sediului USR, la plecarea spre următorul sediu de campanie. Desigur, știți deja gluma lui Chirieac pe care o folosește la Miercurea Neagră când interpretează rolul USR-istului la emisiune.

„Doamne fereşte, domnule Chirieac! Nu mai glumiţi că nu e de glumă cu cifrele acestea în seara asta!”, a fost replica dată de Simona Gheorghe. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 28 minute
Alegerile din București pot produce un "cutremur politic" în România
Publicat acum 30 minute
Noua armă a bucureștenilor în ziua votului. Alegerile din 7 decembrie, sub semnul furiei tăcute
Publicat acum 34 minute
Germania cere Chinei să-și folosească influența asupra Rusiei pentru un armistițiu în Ucraina
Publicat acum 51 minute
Vești bune pentru prahoveni: Apa tratată la Voila este potabilă. Când aflăm dacă este sigură și la robinet
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Chirieac, moment spumos la sediul USR: "Depun adeziunea!". Simona Gheorghe: "Nu e de glumă cu cifrele astea!"
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Dec 2025
Răsvan Popescu: Bilă albă pentru Iohannis. Și-a spălat păcatele
Publicat pe 05 Dec 2025
Ciolacu va candida la CJ Buzău. Declarațiile unui medic pot schimba votul: „E adevărul. Ăsta-i telefonul care se dădea pe vremuri”
Publicat acum 3 ore si 22 minute
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat pe 05 Dec 2025
Ioana Dogioiu anunță că premierul Ilie Bolojan s-a căsătorit. Soția îl însoțește în Austria pe banii ei
Publicat pe 05 Dec 2025
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul care a zburat cu mașina printr-un sens giratoriu din Oradea / video viral
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Alegeri primar București 2025: Pe cine ați votat?
C. Drulă
D. Băluță
G. Burcea
C. Ciucu
A. Ciceală
L. Florea
Gh. Macovei
O. Crețu
M. Lasca
R. Lazăr
A. Alexandrescu
D. Trifu
Gh. Nețoiu
A. Negrotă
F. Titian
Trimite răspunsul
x close