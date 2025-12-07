Chirieac, moment spumos la sediul USR: "Depun adeziunea!". Simona Gheorghe: "Nu e de glumă cu cifrele astea!"

„Mă uitam pe cifre şi cred că putem să celebrăm în momentul de faţă faptul că avem puţin peste 500.000 de bucureşteni prezenţi la vot (n.r. – puţin după ora 18.00). Acesta e cel mai important lucru. E o cifră relativ mică. Dacă facem un calcul, un procent de 27,83%. E foarte puţin pentru nişte alegeri parţiale care poate nu suscită un interes atât de mare, suntem în decembrie, ziua e mai mică...”, a declarat Ştefan Pălărie.

Întrebat de către Simona Gheorghe cum comentează scorul de până la această oră, senatorul Pălărie a răspuns: „O să vedem la finalul zilei. Mai sunt 3 ore până la 21.00, atunci or să apară primele exit-poll-uri, o să vedem cum se închid. Noi avem alături de noi câte doi delegaţi în fiecare secţie de votare, vor închide secţiile şi vom vedea rezultatul. Până la urmă, eu m-am bucura să fie o prezenţă mai mare”.

Întrebat de către Bogdan Chirieac dacă partidele politice, inclusiv USR, vor învăţa ceva din aceste alegeri, Ştefan Pălărie a spus: „Întotdeauna. Alegerile sunt cel mai bun barometru”.

Dialog spumos între Simona Gheorghe şi Bogdan Chirieac, la plecarea de la sediul USR

„Acum că am aflat unde este sediul USR, o să vă rog să veniţi cu mine că aş vrea să depun o cerere de adeziune”, i-a spus, în stilul său caracteristic, Bogdan Chirieac Simonei Gheorghe pe scările sediului USR, la plecarea spre următorul sediu de campanie. Desigur, știți deja gluma lui Chirieac pe care o folosește la Miercurea Neagră când interpretează rolul USR-istului la emisiune.

„Doamne fereşte, domnule Chirieac! Nu mai glumiţi că nu e de glumă cu cifrele acestea în seara asta!”, a fost replica dată de Simona Gheorghe.