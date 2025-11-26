”Cine sunt oneștii de astăzi care mă critică pe mine? Cei care au stat în genunchi pe la toate ambasadele?” ridică problema Anca Alexandrescu, candidat la alegerile locale pentru Primăria Municipiului București. Prezentă la DCVotez, Anca Alexandrescu a acuzat că USR-ul are o campanie întreagă împotriva sa. Analistul politic Bogdan Chirieac a punctat că această critică ar putea veni și din momentul în care, conform sondajelor, Anca Alexandrescu a trecut în fața lui Cătălin Drulă (candidatul USR) în intenție de vot pentru București.

”Din ce știu, din ultimele cifre, sunt în fața tuturor în momentul de față” a spus Anca Alexandrescu.

Candidata independentă, susținută de AUR, a dat această informație fără a realiza propriile sondaje. ”Eu n-am făcut sondaje că nu am bani, dar ajung și la mine informații” a afirmat Anca Alexandrescu. Aceasta a mai spus că pe al doilea loc ar fi Ciprian Ciucu (candidatul PNL), urmat îndeaproape de Daniel Băluță (candidatul PSD).