€ 5.0893
|
$ 4.3849
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0893
|
$ 4.3849
 
DCNews Stiri De ce se consideră Băluță un suveranist bucureștean. Mesaj pentru toți cetățenii / video
Data actualizării: 19:30 02 Dec 2025 | Data publicării: 18:32 02 Dec 2025

EXCLUSIV De ce se consideră Băluță un suveranist bucureștean. Mesaj pentru toți cetățenii / video
Autor: Elena Aurel

daniel baluta - Daniel Băluță
 

Daniel Băluță a transmis un mesaj pentru bucureșteni.

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a explicat că proiectele realizate sunt pentru români și că experiența și deschiderea către colaborare au făcut posibile proiecte majore, deși inițial aceste idei păreau imposibil de realizat.

„Facem lucruri pentru români, nu le facem pentru sectorul 4 sau pentru București. Am venit în întâmpinarea altor instituții ale statului, ne-am asumat și asta, față de oricare dintre candidații mei, face diferența. Sunt un om asumat. Am asumat să fac spitale, am asumat să fac planșee.

În afară de Robert, a venit cineva în întâmpinare? A venit cineva? Au fugit și s-au ascuns toți ceilalți. Aduceți-vă aminte, nu a venit nimeni. Este greu să iei lucrări de infrastructură, e greu să faci spitale. Nu vorbesc de ceilalți colegi primari de sector. Au fugit.

Experiența pe care am căpătat-o și personalitatea pe care o am mă duc în această direcție, în direcția colaborării și cooperării. Altfel, proiecte de genul spitale, metrou, nu erau posibile.

Vă dați seama când am apucat primăria și am prezentat această idee, era un factor de amuzament. Cine și-ar fi imaginat vreodată că un sector al Bucureștiului va face o linie de metrou? Cine și-ar fi imaginat că un sector al Capitalei face trei pasaje? Era o glumă. Sau că facem un patinoar sau că facem unități de primiri urgențe?”, a spus Daniel Băluță

VEZI ȘI:  Promisiunea lui Băluță dacă va fi ales primarul Bucureștiului: Într-un an și jumătate! Altfel murim sufocați în acest oraș

„Fără Sectoarele 3 și 4, Bucureștiul era mult în urmă”

Potrivit lui Daniel Băluță, fără proiectele majore din Sectoarele 3 și 4, Bucureștiul ar fi rămas mult în urmă. Acesta a explicat că atât el, cât și Robert Negoiță au demonstrat asumare și capacitate de muncă și că implicarea în proiecte majore nu poate fi comparată cu realizarea unor proiecte mici.

„Fără motoare, cum au fost Sectoarele 3 și 4, Bucureștiul era mult în urmă la ora asta. Este o realitate. De aceea probabil că elementul comun pe care îl am cu Robert este această capacitate de asumare și de luptă. Nu această teoretizare excesivă și această teorie a mărgelei. Vorbeam de omul cu mărgeaua.

Poți să compari vreodată implicarea pe care a avut-o Robert în pasaje, în Hala Laminorul, cu o mărgică, un părculeț? Nu se poate face lucrul ăsta! Poți să compari lucrurile astea cu un patinoar, cu spitale, cu metrou? Nu poți. Fiecare trebuie să aibă un fair-play din punctul ăsta de vedere și să nu se ascundă în spatele combinațiilor”, a spus Daniel Băluță. 

VEZI ȘI: Confruntare cu manta. Băluță: Să-l sprijinim pe colegul nostru de la Sectorul 6. Este timpul să...

„Sunt un suveranist bucureștean”

Daniel Băluță a explicat că îi reprezintă pe toți cetățenii, indiferent de orientarea lor politică.

„Noi îi reprezentăm pe cetățeni în egală măsură și ăsta este un apel. Sunt singurul care poate să facă chestiunea asta și o face. Îi reprezint și pe cei de stânga, și pe cei de dreapta. Sunt un suveranist bucureștean, deci îi reprezentăm și pe oamenii aceștia. Și pe cei care votează, și pe cei care nu votează. Îi reprezentăm în egală măsură.

Nu putem să ne erijăm că suntem reprezentanții unei anumite secțiuni. V-am mai spus lucrul ăsta. Adică noi împotriva cui suntem? Împotriva oamenilor care fac? Facem o alianță nefirească împotriva rezultatelor?”, a spus Daniel Băluță la emisiunea DC Votez, de pe DC News și DC News TV. 

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Daniel Băluță
sectorul 3
sectorul 4
robert negoita
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Risc sporit din partea Rusiei asupra securității Republicii Moldova: Maia Sandu avertizează autoritățile să rămână vigilente
Publicat acum 24 minute
Horoscop 3 decembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 24 minute
Mama lui Elon Musk, cucerită de un loc din România
Publicat acum 58 minute
Scena Naşterii Domnului stârneşte controverse la Bruxelles. Oamenii cer înlocuirea ei / foto în articol
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Papa Leon al XIV-lea îndeamnă la conviețuire și prietenie între creștini și musulmani în Europa
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Dec 2025
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 30 Noi 2025
Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!
Publicat pe 01 Dec 2025
Iulia Scântei (CCR), la paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze?
Publicat pe 01 Dec 2025
Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac
Publicat acum 7 ore si 52 minute
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
 
discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close