Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a explicat că proiectele realizate sunt pentru români și că experiența și deschiderea către colaborare au făcut posibile proiecte majore, deși inițial aceste idei păreau imposibil de realizat.

„Facem lucruri pentru români, nu le facem pentru sectorul 4 sau pentru București. Am venit în întâmpinarea altor instituții ale statului, ne-am asumat și asta, față de oricare dintre candidații mei, face diferența. Sunt un om asumat. Am asumat să fac spitale, am asumat să fac planșee.

În afară de Robert, a venit cineva în întâmpinare? A venit cineva? Au fugit și s-au ascuns toți ceilalți. Aduceți-vă aminte, nu a venit nimeni. Este greu să iei lucrări de infrastructură, e greu să faci spitale. Nu vorbesc de ceilalți colegi primari de sector. Au fugit.

Experiența pe care am căpătat-o și personalitatea pe care o am mă duc în această direcție, în direcția colaborării și cooperării. Altfel, proiecte de genul spitale, metrou, nu erau posibile.

Vă dați seama când am apucat primăria și am prezentat această idee, era un factor de amuzament. Cine și-ar fi imaginat vreodată că un sector al Bucureștiului va face o linie de metrou? Cine și-ar fi imaginat că un sector al Capitalei face trei pasaje? Era o glumă. Sau că facem un patinoar sau că facem unități de primiri urgențe?”, a spus Daniel Băluță.

„Fără Sectoarele 3 și 4, Bucureștiul era mult în urmă”

Potrivit lui Daniel Băluță, fără proiectele majore din Sectoarele 3 și 4, Bucureștiul ar fi rămas mult în urmă. Acesta a explicat că atât el, cât și Robert Negoiță au demonstrat asumare și capacitate de muncă și că implicarea în proiecte majore nu poate fi comparată cu realizarea unor proiecte mici.

„Fără motoare, cum au fost Sectoarele 3 și 4, Bucureștiul era mult în urmă la ora asta. Este o realitate. De aceea probabil că elementul comun pe care îl am cu Robert este această capacitate de asumare și de luptă. Nu această teoretizare excesivă și această teorie a mărgelei. Vorbeam de omul cu mărgeaua.

Poți să compari vreodată implicarea pe care a avut-o Robert în pasaje, în Hala Laminorul, cu o mărgică, un părculeț? Nu se poate face lucrul ăsta! Poți să compari lucrurile astea cu un patinoar, cu spitale, cu metrou? Nu poți. Fiecare trebuie să aibă un fair-play din punctul ăsta de vedere și să nu se ascundă în spatele combinațiilor”, a spus Daniel Băluță.

„Sunt un suveranist bucureștean”

Daniel Băluță a explicat că îi reprezintă pe toți cetățenii, indiferent de orientarea lor politică.

„Noi îi reprezentăm pe cetățeni în egală măsură și ăsta este un apel. Sunt singurul care poate să facă chestiunea asta și o face. Îi reprezint și pe cei de stânga, și pe cei de dreapta. Sunt un suveranist bucureștean, deci îi reprezentăm și pe oamenii aceștia. Și pe cei care votează, și pe cei care nu votează. Îi reprezentăm în egală măsură.

Nu putem să ne erijăm că suntem reprezentanții unei anumite secțiuni. V-am mai spus lucrul ăsta. Adică noi împotriva cui suntem? Împotriva oamenilor care fac? Facem o alianță nefirească împotriva rezultatelor?”, a spus Daniel Băluță la emisiunea DC Votez, de pe DC News și DC News TV.

