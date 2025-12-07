Prezența la vot la alegerile pentru Primăria București 2025 - Rezultate LIVE

Urmărește AICI în timp real prezența vot la alegerile pentru Primăria București 2025.

Prezența la vot poate fi urmărită și în cadrul acestui articol. DC NEWS va veni cu date actualizate, din oră în oră.

Prezența la vot, ora 11:00 - 6,16%

Până la ora 11:00 prezența la vot în București este de 6,16%. Până acum au votat la alegerile pentru Primăria Capitalei 111.988 de cetățeni. Prezența la urne în sectoare este următoarea:

S1 - 6,64%

S2 - 6,3%

S3 - 4,96%

S4 - 6,69%

S5 - 5,77%

S5 - 7,25%

Prezența la vot, ora 10:00 - 3,65%

Până la ora 10:00 prezența la vot în București este de 3,65%. Până acum au votat la alegerile pentru Primăria Capitalei 65.922 de cetățeni. Prezența la urne în sectoare este următoarea:

S1 - 3,90%

S2 - 3,81%

S3 - 2,97%

S4 - 3,93%

S5 - 3,50%

S5 - 4,17%

-------------------------------

Bucureştenii îşi aleg astăzi viitorul primar general. Aproape 1.800.000 de bucureşteni cu drept de vot sunt aşteptaţi duminică la urne.

În Bucureşti, sunt organizate 1.289 de secţii de votare, cele mai multe în sectoarele 3 şi 6. Astfel, în Sectorul 1 sunt 166 de secţii, în Sectorul 2 - 202, în Sectorul 3 - 294, în Sectorul 4 - 189, în Sectorul 5 - 198, iar în Sectorul 6 - 240.

Precizăm că zece reprezentanţi ai unor partide politice şi şapte independenţi, unul susţinut de o alianţă, au intrat în competiţia pentru funcţia de primar general al Capitalei, la alegerile din 7 decembrie.