€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707
 
DCNews Politica Prezența la vot la alegerile pentru Primăria București 2025 - Rezultate LIVE
Data actualizării: 11:02 07 Dec 2025 | Data publicării: 10:27 07 Dec 2025

Prezența la vot la alegerile pentru Primăria București 2025 - Rezultate LIVE
Autor: Doinița Manic

vot-urna-alegeri-2_42255500 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

DC NEWS transmite în timp real prezența la vot la alegerile pentru Primăria București 2025.

Urmărește AICI în timp real prezența vot la alegerile pentru Primăria București 2025.

Prezența la vot poate fi urmărită și în cadrul acestui articol. DC NEWS va veni cu date actualizate, din oră în oră.

Prezența la vot, ora 11:00 - 6,16%

Până la ora 11:00 prezența la vot în București este de 6,16%. Până acum au votat la alegerile pentru Primăria Capitalei 111.988 de cetățeni. Prezența la urne în sectoare este următoarea: 

S1 - 6,64%

S2 - 6,3%

S3 - 4,96%

S4 - 6,69%

S5 - 5,77%

S5 - 7,25%

Prezența la vot, ora 10:00 - 3,65%

Până la ora 10:00 prezența la vot în București este de 3,65%. Până acum au votat la alegerile pentru Primăria Capitalei 65.922 de cetățeni. Prezența la urne în sectoare este următoarea: 

S1 - 3,90%

S2 - 3,81%

S3 - 2,97%

S4 - 3,93%

S5 - 3,50%

S5 - 4,17%

-------------------------------

Bucureştenii îşi aleg astăzi viitorul primar general. Aproape 1.800.000 de bucureşteni cu drept de vot sunt aşteptaţi duminică la urne.

VEZI ȘI: Alegeri locale Consiliul Județean Buzău, 7 decembrie 2025: Declarațiile candidaților
 

În Bucureşti, sunt organizate 1.289 de secţii de votare, cele mai multe în sectoarele 3 şi 6. Astfel, în Sectorul 1 sunt 166 de secţii, în Sectorul 2 - 202, în Sectorul 3 - 294, în Sectorul 4 - 189, în Sectorul 5 - 198, iar în Sectorul 6 - 240.

Precizăm că zece reprezentanţi ai unor partide politice şi şapte independenţi, unul susţinut de o alianţă, au intrat în competiţia pentru funcţia de primar general al Capitalei, la alegerile din 7 decembrie.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Alegeri Primăria Capitalei 2025
alegeri bucuresti
alegeri primaria bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Doliu în mediul academic ieșean
Publicat acum 41 minute
Un tânăr a murit într-un accident produs în Târgu-Neamț, după ce a ieșit cu mașina dintr-o spălătorie
Publicat acum 47 minute
Prezența la vot la alegerile pentru Primăria București 2025 - Rezultate LIVE
Publicat acum 52 minute
Previziuni astrale a doua jumătate a lunii decembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Alegeri primar București 2025. Cătălin Drulă (USR), primele declarații / Video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Dec 2025
Răsvan Popescu: Bilă albă pentru Iohannis. Și-a spălat păcatele
Publicat pe 05 Dec 2025
Ciolacu va candida la CJ Buzău. Declarațiile unui medic pot schimba votul: „E adevărul. Ăsta-i telefonul care se dădea pe vremuri”
Publicat pe 05 Dec 2025
Ioana Dogioiu anunță că premierul Ilie Bolojan s-a căsătorit. Soția îl însoțește în Austria pe banii ei
Publicat pe 05 Dec 2025
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul care a zburat cu mașina printr-un sens giratoriu din Oradea / video viral
Publicat pe 05 Dec 2025
Andrei Caramitru, discuții "secrete" de la Palatul Cotroceni. Ce vrea, de fapt, Nicușor Dan. ”Situație foarte periculoasă”
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine ați votat?
C. Drulă
D. Băluță
G. Burcea
C. Ciucu
A. Ciceală
L. Florea
Gh. Macovei
O. Crețu
M. Lasca
R. Lazăr
A. Alexandrescu
D. Trifu
Gh. Nețoiu
A. Negrotă
F. Titian
Trimite răspunsul
x close