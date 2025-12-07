€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Politica Noua armă a bucureștenilor în ziua votului. Alegerile din 7 decembrie, sub semnul furiei tăcute
Data publicării: 19:25 07 Dec 2025

EXCLUSIV Noua armă a bucureștenilor în ziua votului. Alegerile din 7 decembrie, sub semnul furiei tăcute
Autor: Andrei Itu

alegeri locale bucuresti 2025 Ștampilă de vot - Sursa foto: Agerpres
 

Psihologul Radu Leca a spus dacă votanții din București se vor mobiliza, în a doua parte a zilei, în cadrul Alegerilor pentru Primăria Capitalei.

Psihologul Radu Leca a vorbit, în cadrul emisiunii DC Votez, de la DC News, alături de jurnalistul Val Vâlcu, despre ce înseamnă și cum s-a actutizat structura de neîncredere din rândul votanților, în contextul unei slabe prezențe la vot.

Se vor mobiliza, spre seară, votanții din București?

”Îmi doresc, spre seară, lucrurile să devină interesante, din toate punctele de vedere, însă cred că nu vom avea parte de o reală mobilizare, deoarece există o structură de neîncredere. Aceasta s-a acutizat, atât din punct de vedere social, cât și cognitiv, la nivel de mase populare. Oamenii nu mai au încredere, într-un factor care ar fi trebuit să le garanteze dreptul. Atât timp cât alegerile au fost anulate, iar anularea s-a făcut din pix, atunci, cetățenii nu își doresc să mai intre în contact cu autoritatea. Ultimele măsuri ale Guvernului Bolojan au crescut tot ceea ce înseamnă structură de neîncredere și furie, la nivel social. Prin urmare, o formă de răzbunare, prin tăcere și neimplicare, a ajuns să fie la cote înalte în data de 7 decembrie.”,a declarat Radu Leca.

Vezi și - Alegeri locale Primărie București, 7 decembrie 2025: Vot pentru PMB. Ultimele informații - DCNews

Răzbunare sau sabotaj la alegerile de la Primăria Capitalei?

”Am observat, cu mâhnire, cum un drept garantat prin lege, din punct de vedere psihologic, a fost abrogat cumva, pe parte cognitivă și emoțională, de tot ceea ce înseamnă alegător peste 18 ani. După ce va ieși noua structură de sondaj, pe partea de cine și ce a votat, vom observa că persoanele trecute de 60 de ani, veți vedea că am dreptate, vor fi pe primul loc la votanți. Toți cei care sunt sub 60 de ani pedepsesc cumva sistemul, nedorind să se implice la aceste alegeri. Dorința mea reală, tehnică, din punctul meu de vedere, este ca oamenii să își dea seama că nu au de-a face cu un plan de răzbunare, ci cu un plan de sabotaj. 

Dacă nu vom ieși la vot, chiar dacă noi credem, în sufletul nostru, că votul nu contează, eu respect legea și respect standardul Constituției și îmi doresc, din tot sufletul, ca și dânșii să facă acest lucru. Din punct de vedere politic, avem de-a face cu o formă de răzbunare a cetățenilor pe politicul actual, fapt care nu intră sub incidența noțiunii de normalitate.”, a mai spus psihologul Radu Leca, la DC Votez.

Vezi emisiunea integrală aici:

Vezi și - Alegeri Bucureşti. Cum influenţează partidele rezultatul votului? Marius Luican descrie fenomenul care schimbă competiția electorală

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

psiholog radu leca
alegeri locale bucuresti 2025
alegeri primaria bucuresti 2025
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 28 minute
Alegerile din București pot produce un "cutremur politic" în România
Publicat acum 30 minute
Noua armă a bucureștenilor în ziua votului. Alegerile din 7 decembrie, sub semnul furiei tăcute
Publicat acum 34 minute
Germania cere Chinei să-și folosească influența asupra Rusiei pentru un armistițiu în Ucraina
Publicat acum 51 minute
Vești bune pentru prahoveni: Apa tratată la Voila este potabilă. Când aflăm dacă este sigură și la robinet
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Chirieac, moment spumos la sediul USR: "Depun adeziunea!". Simona Gheorghe: "Nu e de glumă cu cifrele astea!"
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Dec 2025
Răsvan Popescu: Bilă albă pentru Iohannis. Și-a spălat păcatele
Publicat pe 05 Dec 2025
Ciolacu va candida la CJ Buzău. Declarațiile unui medic pot schimba votul: „E adevărul. Ăsta-i telefonul care se dădea pe vremuri”
Publicat acum 3 ore si 22 minute
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat pe 05 Dec 2025
Ioana Dogioiu anunță că premierul Ilie Bolojan s-a căsătorit. Soția îl însoțește în Austria pe banii ei
Publicat pe 05 Dec 2025
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul care a zburat cu mașina printr-un sens giratoriu din Oradea / video viral
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Alegeri primar București 2025: Pe cine ați votat?
C. Drulă
D. Băluță
G. Burcea
C. Ciucu
A. Ciceală
L. Florea
Gh. Macovei
O. Crețu
M. Lasca
R. Lazăr
A. Alexandrescu
D. Trifu
Gh. Nețoiu
A. Negrotă
F. Titian
Trimite răspunsul
x close