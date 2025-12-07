Votul de la București, sub lupa presei internaționale. Laura Chiriac: După anularea alegerilor, toți mă întreabă despre asta

Într-un climat electoral încărcat, marcat de miza majoră a Capitalei și de competițiile desfășurate în restul țării, Laura Chiriac, jurnalist de politică internațională, moderator TV și realizator de emisiuni, a fost invitata lui Val Vâlcu în cadrul ediției speciale DC Votez, difuzată pe DC News. Discuția a vizat modul în care sunt percepute alegerile parțiale și anticipate din România în afară, într-un moment în care scena politică se află într-o continuă reașezare. Rămâne întrebarea esențială: există cu adevărat interes pentru aceste alegeri și cât de mult contează ele în economia politică a anului electoral?

"E un interes mult mai mare decât ar fi fost chiar atunci când erau prezidențiale"

"De fiecare dată, în ultimul timp, când vorbim cu prieteni, colegi din presa internațională despre alegerile din România, e un interes mult mai mare decât ar fi fost chiar atunci când erau prezidențiale. De ce? Pentru că, în mintea lor, România este egal cu un experiment, experiment electoral. Toate întrebările sunt legate de elucidarea misterului anulării alegerilor. Toți mă întreabă: 'Bun, păi și până la urmă ați aflat de ce au fost anulate alegerile de anul trecut?' Uite-așa intrăm într-o saga, într-o odisee în care ne prindem și noi urechile și sfârșim prin a ridica din umeri. Noi nu le spunem că, neoficial, ne-am pierdut speranța că vom afla vreodată ce s-a întâmplat. Pentru ei, în continuare, este o chestiune de neimaginat faptul că niște alegeri au fost anulate, iar autoritățile nu au făcut efortul necesar pentru a explica motivul anulării alegerilor. Atunci vine întrebarea unora dintre ei, care este cât se poate de legitimă: 'Mai există încrederea alegătorilor că, atunci când se duc la urne, alegerile nu vor fi din nou anulate? Va fi votul lor respectat?'

"Erau niște suspiciuni prin anii '90 legate de alegerile de la noi"

Erau niște suspiciuni prin anii '90 legate de alegerile de la noi. Era un interes enorm din partea presei franceze. Eu atunci lucram pentru media franceză și nu doar. Îi însoțeam pe jurnaliștii francezi care veneau în București la alegeri. Eram un fel de producător local care stătea cu ei de când ajungeau până plecau. Abia atunci au aflat și ei de sistemul votului suveică, dacă vă mai aduceți aminte. Au aflat cât de important era rolul preoților, care, în duminica alegerilor, se duceau, țineau predici și le spuneau clar alegătorilor cu cine să voteze. Erau chiar și celebrele autobuze care îi duceau pe oameni. Erau niște elemente care particularizau foarte bine România în peisajul electoral european.

"Acum am dat lovitura. Toată lumea mă întreabă ce mai face ce s-a ales de suveranismul vostru? Ce mai face Călin Georgescu?"

Acum am dat lovitura, ca să zic așa, cu această anulare a alegerilor. Nimeni nu mai e ca noi. Nicăieri nu a mai fost ce a fost în România. Atunci, normal că se pune problema încrederii. Următoarea întrebare din partea prietenilor jurnaliști străini e: 'Ce s-a ales de suveranismul vostru? Ce mai face Călin Georgescu?' Toată lumea mă întreabă ce mai face Călin Georgescu. Mă rog, vom ajunge și acolo, pentru că nu vreau să consum prea mult timp din emisiune", a spus jurnalista Laura Chiriac.

