Data actualizării: 07:13 07 Dec 2025 | Data publicării: 06:03 07 Dec 2025

Alegeri locale Primărie București, 7 decembrie 2025: Vot pentru PMB. Ultimele informații - DCNews
Autor: Doinița Manic

candidati alegeri Bucuresti Candidați alegeri Primăria București 2025
 

Astăzi, 7 decembrie, bucureștenii își aleg noul primar general. DC News transmite LIVE cele mai recente informații de la alegerile pentru Primăria Capitalei 2025.

UPDATE ora 07:10 - Peste 3.500 de bucureșteni au votat deja

În doar 10 minute de la deschiderea secțiilor de votare, peste 3.500 de bucureșteni au votat la alagerile pentru Primăria București 2025.

UPDATE ora 7:00 - Secțiile de votare s-au deschis

Secţiile de vot organizate pe raza municipiului Bucureşti la alagerile pentru Primăria Capitalei 2025 s-au deschis, duminică dimineaţa, la ora 7:00.

Bucureştenii sunt aşteptaţi să îşi aleagă viitorul primar general, pentru un mandat care se va încheia în anul 2028.

Precizăm că aproape 1.800.000 de bucureşteni cu drept de vot sunt aşteptaţi duminică la urne.

În Bucureşti, sunt organizate 1.289 de secţii de votare, cele mai multe în sectoarele 3 şi 6. Astfel, în Sectorul 1 sunt 166 de secţii, în Sectorul 2 - 202, în Sectorul 3 - 294, în Sectorul 4 - 189, în Sectorul 5 - 198, iar în Sectorul 6 - 240.

UPDATE ora 06:30 - A mai rămas jumătate de oră până când secțiile de votare vor fi deschise

Secțiile de votare pentru alegeri locale Primărie București se deschid la ora 07:00. Alegătorii care duminică, la ora 21:00, la închiderea urnelor, se află în localul secţiei de vot pot să îşi exercite dreptul constituţional.

Înainte de închiderea votării, un membru al biroului electoral al secţiei de votare, desemnat de către preşedintele respectivului birou electoral, informează alegătorii aflaţi la rând în sediul secţiei de votare şi/sau în afara acestuia pentru a-şi exercita dreptul de vot, dacă este cazul, că la ora 21:00 se încheie votarea şi îşi mai pot exercita dreptul de vot doar alegătorii care se află la acea oră în localul secţiei, subliniază Agerpres.

La ora 21:00, urna specială trebuie să se afle în localul secţiei de vot.

Știrea inițială:

Duminică, 7 decembrie, au loc alegerile pentru Primăria București, moment în care bucureștenii vor alege noul primar general al Capitalei dintr-o listă de 17 candidați validați oficial. Scrutinul vine după demisia lui Nicușor Dan, devenit între timp președintele României, atribuțiile de primar general fiind exercitate interimar de Stelian Bujduveanu până la desemnarea noului edil.

DC News va transmite LIVE, în cadrul acestui articol, pe parcursul întregii zile, cele mai noi informații despre desfășurarea alegerilor, prezența la urne, incidente, declarații și rezultatele parțiale anunțate de autorități. Rămâneți aproape! Urmăriți aici evoluția scrutinului și toate momentele importante ale zilei, pe măsură ce se întâmplă.

VEZI ȘI: Votarea pentru Primăria Capitalei se desfăşoară între 07:00 şi 21:00. Alegătorii aflaţi în secţie la ora închiderii pot vota

VEZI ȘI: Alegeri locale parțiale 2025: Cu ce documente poți vota

Reamintim că în competiția pentru Primăria Generală s-au înscris în total 17 candidați – zece susținuți de partide politice și șapte independenți. Aceștia apar pe buletinul de vot în următoarea ordine:

  1. Cătălin Drulă - Uniunea Salvați România (USR);
  2. Daniel Băluță - Partidul Social Democrat (PSD);
  3. George-Valentin Burcea - Partidul Oamenilor Tineri (POT);
  4. Ciprian Ciucu - Partidul Național Liberal (PNL);
  5. Ana-Maria Ciceală - Sănătate Educație Natură Sustenabilitate (SENS);
  6. Liviu-Gheorghe Florea - Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache;
  7. Gheorghe Macovei - Partidul România Mare;
  8.  Oana Crețu - Partidul Social Democrat Unit;
  9. Mihai-Ioan Lasca - Patrioții Poporului Român;
  10. Rareș Lazăr - Partidul România în Acțiune;
  11. Anca-Nicoleta Alexandrescu - alianța electorală „Dreptate pentru București”
  12.  Dănuț-Angelo Trifu - candidat independent;
  13. Eugen-Orlando Teodorovici - candidat independent;
  14. Gheorghe Nețoiu - candidat independent;
  15. Vlad-Dan Gheorghe - candidat independent;
  16. Angela Negrotă - candidat independent;
  17. Constantin-Titian Filip - candidat independent.

Precizăm că deși Vlad Gheorghe și Eugen Teodorovici au anunțat că se retrag din cursă, numele lor rămân pe buletinele de vot, deoarece deciziile au fost făcute publice după termenul limită pentru renunțarea oficială la candidatură.

VEZI ȘI: Alegeri Primăria Capitalei 2025: Cum găsești secția la care ești arondat pentru a vota primarul general al Bucureștiului

