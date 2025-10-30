George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, va fi candidatul POT la Primăria București.

Actorul George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, și-a anunțat candidatura la funcția de primar al Bucureștiului, alături de Partidul Oamenilor Tineri (POT).

„Astăzi îmi anunț oficial candidatura pentru funcția de Primar al Bucureștiului. România a fost condusă de aceleași partide timp de 35 de ani — iar rezultatele se văd în fiecare colț al acestui oraș. E timpul ca Bucureștiul să aibă o conducere care lucrează pentru oameni.



Candidez alături de Partidul Oamenilor Tineri — o echipă care crede că România trebuie eliberată și că schimbarea reală începe de la generația tânără.



Dacă locuiești în București și crezi, ca mine, că orașul nostru poate deveni curat și viu adaugă-ți semnătura pentru susținerea candidaturii mele aici”, a transmis George Burcea.