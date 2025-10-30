€ 5.0856
|
$ 4.3800
|

Subcategorii în Politica

Subcategorii în Alegeri

 
Data publicării: 15:29 30 Oct 2025

George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, va fi candidatul POT la Primăria București
Autor: Anca Murgoci

gheorghe burcea George Burcea
 

George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, va fi candidatul POT la Primăria București.

Actorul George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, și-a anunțat candidatura la funcția de primar al Bucureștiului, alături de Partidul Oamenilor Tineri (POT).

„Astăzi îmi anunț oficial candidatura pentru funcția de Primar al Bucureștiului. România a fost condusă de aceleași partide timp de 35 de ani — iar rezultatele se văd în fiecare colț al acestui oraș. E timpul ca Bucureștiul să aibă o conducere care lucrează pentru oameni.


Candidez alături de Partidul Oamenilor Tineri — o echipă care crede că România trebuie eliberată și că schimbarea reală începe de la generația tânără.


Dacă locuiești în București și crezi, ca mine, că orașul nostru poate deveni curat și viu adaugă-ți semnătura pentru susținerea candidaturii mele aici”, a transmis George Burcea.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

george burcea
alegeri primaria bucuresti
alegeri locale 2025
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Macron s-a prăbușit în sondaje: Cel mai slab cotat președinte francez din ultimii 50 de ani
Publicat acum 5 minute
Epuizare și burnout. Dr. Adela Ciobanu, la Academia de Sănătate
Publicat acum 21 minute
Lukoil pleacă din România, confirmă Ministerul Energiei. Își vinde toate activele internaționale
Publicat acum 22 minute
Lovitură în instanță pentru Călin Georgescu. Scandal uriaș în fața Tribunalului. Reacția Jandarmeriei, acuzată că bate femei
Publicat acum 25 minute
Centura Verde București–Ilfov: A fost semnat protocolul. ”Este un moment istoric. Un pas real, după 15 ani”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Oct 2025
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 28 Oct 2025
Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău
Publicat pe 28 Oct 2025
Mesajul lui Adrian Năstase, după ce nu a fost invitat la inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului
Publicat pe 28 Oct 2025
Noi detalii despre Ștefania Manolescu (Szabo): Managerul spitalului, precizări despre condițiile de muncă și ultimul consult
Publicat pe 28 Oct 2025
Ultimele clipe cu medicul Ștefania Manolescu (Szabo) în viață - video în articol
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close