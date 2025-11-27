Anca Alexandrescu, candidat independent la funcția de primar general al Capitalei, a fost invitata lui Bogdan Chirieac la Interviurile DC News. Aceasta a explicat că a întârziat la interviu din cauza traficului din București și că problema traficului este atât de gravă încât nici măcar marile capitale nu au reușit să o rezolve.

„Vreau să fac o precizare. Inițial anunțaserăți interviul la ora 14:00. A fost o neconcordanță și, bineînțeles, traficul din București m-a întârziat puțin, așa că îmi cer scuze de pe acum pentru că am întârziat”, a spus Anca Alexandrescu.

„Îți ceri scuze pentru Nicușor Dan, pentru faptul că nu s-a îmbunătățit traficul din București deloc în ultimii 5 ani”, a spus Bogdan Chirieac.

„Și va dura foarte mult până se va îmbunătăți. Nu au reușit nici marile capitale să rezolve problema asta. Londra a pus și taxă și nu a reușit să rezolve.

În perioada asta am stat numai pe teren. Am avut zile când am petrecut 4–5 ore pe zi în trafic. Știți ce înseamnă 4–5 ore din viața unui om în trafic? Sunt oameni care se trezesc la ora 6:00 sau chiar la 5:00 ca să fie la 8:00 la birou, iar seara, după ce ies de la birou, mai fac încă 2 ore în trafic, ajung acasă și după o oră se culcă, ca să se poată trezi a doua zi la 5:00”, a spus Anca Alexandrescu.

„Nicușor Dan nu a obținut al doilea mandat, ci i-a fost dat”

Anca Alexandrescu a contestat legitimitatea celui de-al doilea mandat de primar general al lui Nicușor Dan și a explicat că, în opinia ei, acesta „i-a fost dat”, nu obținut cu adevărat.

Potrivit acesteia, procentul de 47% trebuie raportat la numărul real al celor prezenți la vot, aproximativ 700.000 de bucureșteni, ceea ce este foarte puțin în comparație cu populația orașului.

„Este nepermis, dar asta nu l-a împiedicat pe domnul președinte Nicușor Dan să obțină al doilea mandat la Primăria Generală, deși traficul nu s-a îmbunătățit cu nimic după 4 ani de mandat. Dânsul ne-a promis că va îmbunătăți traficul și nu a făcut asta”, a spus Bogdan Chirieac.

„Aici nu sunt de acord, pentru că nu cred că a obținut al doilea mandat, ci pur și simplu i-a fost dat”, a spus Anca Alexandrescu.

„Anca, a luat 47%”, a spus Bogdan Chirieac.

„47% din câți s-au prezentat la vot?”, a întrebat Anca Alexandrescu.

„Din câți se vor prezenta și la aceste alegeri. Au votat vreo 700.000 de bucureșteni”, a spus Bogdan Chirieac.

„Puțin... numai mașini sunt 1,7 milioane în București. Totuși, faptul că nu au ieșit foarte mulți oameni la vot nu ne spune niște lucruri?”, a spus Anca Alexandrescu la DC News.





