€ 5.0901
|
$ 4.3946
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0901
|
$ 4.3946
 
DCNews Stiri Analiză din trafic: Anca Alexandrescu descrie orele petrecute pe drum ca simptom al unui oraș blocat
Data actualizării: 13:52 27 Noi 2025 | Data publicării: 11:03 27 Noi 2025

EXCLUSIV Analiză din trafic: Anca Alexandrescu descrie orele petrecute pe drum ca simptom al unui oraș blocat
Autor: Elena Aurel

Anca Alexandrescu1 Anca Alexandrescu, candidat independent la funcția de primar general al Capitalei. Foto: Crișan Andreescu
 

Anca Alexandrescu a spus care este cea mai mare problemă a Bucureștiului.

Anca Alexandrescu, candidat independent la funcția de primar general al Capitalei, a fost invitata lui Bogdan Chirieac la Interviurile DC News. Aceasta a explicat că a întârziat la interviu din cauza traficului din București și că problema traficului este atât de gravă încât nici măcar marile capitale nu au reușit să o rezolve.

„Vreau să fac o precizare. Inițial anunțaserăți interviul la ora 14:00. A fost o neconcordanță și, bineînțeles, traficul din București m-a întârziat puțin, așa că îmi cer scuze de pe acum pentru că am întârziat”, a spus Anca Alexandrescu.

„Îți ceri scuze pentru Nicușor Dan, pentru faptul că nu s-a îmbunătățit traficul din București deloc în ultimii 5 ani”, a spus Bogdan Chirieac.

„Și va dura foarte mult până se va îmbunătăți. Nu au reușit nici marile capitale să rezolve problema asta. Londra a pus și taxă și nu a reușit să rezolve.

În perioada asta am stat numai pe teren. Am avut zile când am petrecut 4–5 ore pe zi în trafic. Știți ce înseamnă 4–5 ore din viața unui om în trafic? Sunt oameni care se trezesc la ora 6:00 sau chiar la 5:00 ca să fie la 8:00 la birou, iar seara, după ce ies de la birou, mai fac încă 2 ore în trafic, ajung acasă și după o oră se culcă, ca să se poată trezi a doua zi la 5:00”, a spus Anca Alexandrescu.

VEZI ȘI: Trotinetele închiriate, interzise în București? Se poate introduce un permis de conducere

„Nicușor Dan nu a obținut al doilea mandat, ci i-a fost dat”

Anca Alexandrescu a contestat legitimitatea celui de-al doilea mandat de primar general al lui Nicușor Dan și a explicat că, în opinia ei, acesta „i-a fost dat”, nu obținut cu adevărat.

Potrivit acesteia, procentul de 47% trebuie raportat la numărul real al celor prezenți la vot, aproximativ 700.000 de bucureșteni, ceea ce este foarte puțin în comparație cu populația orașului.

„Este nepermis, dar asta nu l-a împiedicat pe domnul președinte Nicușor Dan să obțină al doilea mandat la Primăria Generală, deși traficul nu s-a îmbunătățit cu nimic după 4 ani de mandat. Dânsul ne-a promis că va îmbunătăți traficul și nu a făcut asta”, a spus Bogdan Chirieac.

„Aici nu sunt de acord, pentru că nu cred că a obținut al doilea mandat, ci pur și simplu i-a fost dat”, a spus Anca Alexandrescu.

„Anca, a luat 47%”, a spus Bogdan Chirieac.

„47% din câți s-au prezentat la vot?”, a întrebat Anca Alexandrescu.

„Din câți se vor prezenta și la aceste alegeri. Au votat vreo 700.000 de bucureșteni”, a spus Bogdan Chirieac.

„Puțin... numai mașini sunt 1,7 milioane în București. Totuși, faptul că nu au ieșit foarte mulți oameni la vot nu ne spune niște lucruri?”, a spus Anca Alexandrescu la DC News.

 
 
 Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

anca alexandrescu
trafic bucuresti
primaria generala
nicusor dan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Ciolacu închide rana istorică dintre Muntenia și Moldova. Grindeanu: Am un singur regret privind autostrada
Publicat acum 13 minute
Senatoarea Valentina Aldea (POT) și femeia care a bătut-o cu ranga, replici la ieșirea din sala de judecată
Publicat acum 32 minute
Angajamentul lui Băluță pentru bucureșteni: Se face până în 2028 / video
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Țevi de muzeu, facturi de lux. Daniel Băluță cere reconstrucție totală
Publicat acum 1 ora si 33 minute
(P) Alegerea locuinței potrivite: Spațiu, funcționalitate și calitate în București
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 50 minute
Atac armat lângă Casa Albă. Răsturnare de situație, anunț de ultimă oră al guvernatorului
Publicat pe 25 Noi 2025
Naționalizare mascată în România: Ai muncit să ai un apartament? Gata! Partidul vrea să îți ia munca de o viață
Publicat acum 19 ore si 9 minute
SONDAJ alegeri locale București: Candidatul care anunță ultimele cifre. ”Sunt în fața tuturor”
Publicat acum 2 ore si 10 minute
Update: Reacția lui Moșteanu, după ce a fost prins cu minciuna în CV / Anunț de la universitatea pe care susține că a absolvit-o
Publicat pe 25 Noi 2025
Ucraina acceptă planul de pace modificat al lui Donald Trump
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close