Curs valutar: € 5.0919 | $ 4.3707
Data actualizării: 10:34 07 Dec 2025 | Data publicării: 10:03 07 Dec 2025

Alegeri primar București 2025. Cătălin Drulă (USR), primele declarații / Video
Autor: Andrei Itu

Cătălin Drulă, USR, declarații la ieșirea de la vot Alegeri Llocale București Candidatul USR Cătălin Drulă, declarații după vot la Alegeri Llocale București 2025 - Foto Ciprian Dumitrache DC News
 

Bucureștenii își aleg noul primar general, astăzi 7 decembrie. Candidatul USR, Cătălin Drulă, a făcut declarații după ce a votat.

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a dat mai multe declarații la ieșirea din secția de votare.

Mesajul lui CătălIn Drulă după ce a votat la Alegerile pentru Primăria București

”Am votat pentru un nou început pentru orașul nostru, care să meargă cu onestitate, pe un drum al construcției, să facem proiectele mari de care acest oraș are nevoie. Să ținem departe de Primăria Capitalei orice influențe nefaste. Cred că aceste alegeri trebuie privite cu optimism, cu încredere în viitor. Îi îndemn pe bucureșteni să meargă la vot, să aleagă cu inima, cu încredere, pentru că așa se construiește viitorul.

Candidatul USR Cătălin Drulă votează la Alegerile pentru Primăria București 2025 - Foto Ciprian Dumitrache - DC News

De mâine să începem construcția de care acest oraș are nevoie pe baze solide, pe bazele unui buget corect, ale unui urbanism corect, ale dezvoltării rețelei de transporturi și de termoficare, toate fiind probleme care trenează de prea mult timp și care, în sfârșit, își pot găsi rezolvarea în acest moment”, a declarat Cătălin Drulă.

Drulă este optimist în privința rezultatului alegerilor de la Primăria București

Cătălin Drulă s-a declarat încrezător în rezultatele alegerilor locale de duminică, de la Primăria Capitalei. "Aici este curtea liceului pe care l-am absolvit, 'Tudor Vianu'. Aici sunt de o viaţă (în Bucureşti), aici sunt copiii mei, care m-au însoţit în acest exerciţiu frumos al democraţiei. Aşa că, da, sunt plin de optimism", a mai spus Cătălin Drulă.

VIDEO

Vezi și - Alegeri locale Primărie București, 7 decembrie 2025: Vot pentru PMB. Ultimele informații - DCNews

catalin drula
alegeri primar 7 decembrie
alegeri locale 2025
