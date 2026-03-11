Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, închis vreme de 5 ore pe ambele sensuri

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Bulgaria asupra faptului că joi, 12 martie 2026, în intervalul orar 10:00-15:00, autoritățile bulgare vor închide circulația în ambele sensuri de mers pentru toate categoriile de vehicule pe Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu din cauza unor reparații de urgență la suprafața drumului.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 și +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României în Republica Bulgaria: +359879440758.

Amintim că Podul Prieteniei a fost închis, în 2025, în mai multe rânduri, pentru lucrări majore de reparații și turnarea unor amestecuri de beton între secțiunile podului.