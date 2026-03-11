Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 12. Netanyahu îi îndeamnă pe iranieni să „îndepărteze regimul ayatollah”. Poliția din Iran reacționează: Vor fi considerați dușmani!

UPDATE 1: Israelul avertizează locuitorii din sudul Beirutului să se evacueze înainte de operațiunile militare „din următoarele ore”

Forțele de Apărare Israeliene au emis un alt ordin de evacuare pentru locuitorii din sudul Beirutului, avertizând asupra unor operațiuni militare iminente în capitala libaneză.

„Forțele de Apărare Israeliene vor opera în următoarele ore în zonele Haret Hreik și Burj al-Barajneh, precum și în complexul situat la sud de Autostrada Damasc”, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Avichay Adraee.

El i-a îndemnat pe locuitorii din aceste zone să „plece imediat” și să se îndrepte spre est, de-a lungul autostrăzii, scrie CNN.

Deși mulți sperau că războiul din Iran se va încheia în doar câteva zile, ne aflăm în a 12-a zi de conflict în Orientul Mijlociu, după ce Israel și SUA au atacat primele ținte din Iran. Iată care sunt principalele informații ale dimineții de 12 martie:

Iranul intensifică atacurile de represalii asupra Israelului și a țintelor americane din Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Kuweit și Irak, conform presei de stat.

Între timp, oficiali din Qatar, Arabia Saudită și Kuweit raportează interceptarea mai multor rachete iraniene.

Israelul lansează noi atacuri asupra Iranului și Libanului, unde armata israeliană susține că vizează infrastructura Hezbollah din sudul Beirutului.

Comandamentul Central al SUA declară că forțele americane au „eliminat” 16 nave iraniene de plasare a minelor, după ce președintele Trump a avertizat Iranul să nu „instaleze nicio mină” în Strâmtoarea Hormuz.

Anterior, șeful poliției iraniene a declarat că oricine se gândește să protesteze împotriva guvernului va fi tratat „în același mod în care ne comportăm cu inamicul”.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a adresat „poporului iranian”, îndemnându-i să „îndepărteze regimul ayatollah și să-și câștige libertatea”.

De cealaltă parte, șeful poliției iraniene, Ahmad-Reza Radan, a amenințat cu represiuni dure în cazul unor noi demonstrații împotriva regimului. Radan a declarat la televiziunea publică din Teheran că „orice persoană care iese în stradă la cererea inamicului va fi considerată inamic și nu manifestant. Forțele de securitate au degetul pe trăgaci”, a adăugat el.











