Nicușor Dan a convocat CSAT. Ce subiecte sunt pe ordinea de zi

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc miercuri, 11 martie 2026, ora 09:30, la Palatul Cotroceni.

Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la:

Situația din Orientul Mijlociu. Implicații pentru România;

Evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România;

Analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare.

Reamintim că în urmă cu 11 zile, Statele Unite ale Americii și Israelul au lansat mai multe atacuri prevenitve împotriva Iranului.