DCNews Stiri Nicușor Dan a convocat CSAT. Ce subiecte sunt pe ordinea de zi
Data actualizării: 16:12 10 Mar 2026 | Data publicării: 16:05 10 Mar 2026

BREAKING NEWS Nicușor Dan a convocat CSAT. Ce subiecte sunt pe ordinea de zi
Autor: Ioan-Radu Gava

Protest la Cotroceni. #Rezist cere blocarea numirilor „interesante” ale lui Nicușor Dan pentru șefia parchetelor. Chirieac: O nouă bătălie pentru justiție Președintele României, Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Nicușor Dan, președintele României, a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc miercuri, 11 martie 2026, ora 09:30, la Palatul Cotroceni.

Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la:

  • Situația din Orientul Mijlociu. Implicații pentru România;
  • Evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România;
  • Analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare.

Reamintim că în urmă cu 11 zile, Statele Unite ale Americii și Israelul au lansat mai multe atacuri prevenitve împotriva Iranului.

