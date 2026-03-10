€ 5.0955
DCNews Stiri Statele Unite pregătesc astăzi cele mai puternice bombardamente asupra Iranului
Data actualizării: 15:50 10 Mar 2026 | Data publicării: 15:48 10 Mar 2026

Statele Unite pregătesc astăzi cele mai puternice bombardamente asupra Iranului
Autor: Tiberiu Vasile

Donald Trump (stanga), presedintele SUA si Pete Hegseth (dreapta), secretarul american al apararii într-o întalnire Donald Trump (stanga) si Pete Hegseth (dreapta). Foto: Agerpres

Marţi, Statele Unite vor desfășura cea mai intensă zi de bombardamente asupra Iranului de la începutul războiului, potrivit secretarului american al apărării, Pete Hegseth.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a spus marţi că aceasta va fi cea mai intensă zi de bombardamente împotriva Iranului de la începutul războiului şi a susţinut că Teheranul arată o capacitate de răspuns diminuată pe măsură ce continuă atacurile aeriene începute de SUA şi Israel pe 28 februarie, relatează agenţiile Reuters şi EFE.

"Astăzi va fi, încă o dată, ziua noastră cea mai intensă de atacuri în interiorul Iranului. Cele mai multe avioane de vânătoare, cele mai multe bombardiere, cele mai multe atacuri", a spus Hegseth la o conferinţă de presă la Pentagon.

Conform acestuia, "în ultimele 24 de ore" Iranul "a lansat cele mai puţine rachete pe care a reuşit să le lanseze până în prezent" de la începutul războiului.

Vorbind la aceeaşi conferinţă de presă, şeful Statului Major Interarme al SUA, generalul Dan Caine, a afirmat că Statele Unite atacă navele iraniene puitoare de mine şi că, în primele zece zile de război, au fost atacare peste 5.000 de ţinte în Iran, inclusiv 50 nave militare iraniene.

Pentagonul va examina o paletă de opţiuni pentru escortarea navelor comerciale în Strâmtoarea Ormuz

Pentagonul va examina o paletă de opţiuni dacă preşedintele american Donald Trump va da ordinul să fie escortate navele comerciale în Strâmtoarea Ormuz, a adăugat generalul Dan Caine, după ce preşedintele SUA a ameninţat Iranul cu atacuri devastatoare dacă închide această arteră navigabilă esenţială pentru comerţul energetic mondial.

Strâmtoarea Ormuz este însă de facto blocată ca urmare a războiului declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului. Sute de nave, în special petroliere şi metaniere (care transportă gaze naturale lichefiate - GNL) sunt ancorate în Golful Persic în aşteptare.

Iranul a negat că ar fi închis Strâmtoarea Ormuz, iar ministrul său de externe, Abbas Araghci, a asigurat că nici nu intenţionează să o închidă, deşi nu a exclus această posibilitate dacă SUA şi Israelul continuă războiul. "Nu am închis-o. Navele şi petrolierele sunt cele care nu încearcă să o traverseze, întrucât se tem că vor fi lovite de o tabără sau alta", a spus ministrul iranian într-un interviu acordat postului american NBC News.

Totuşi, Corpul Gărzilor Revoluţionare iraniene a ameninţat că va lovi în strâmtoare orice navă ce are legături cu SUA, cu Israelul şi cu ţările susţinătoare ale acestora. Strâmtoarea Ormuz este de facto închisă nu doar din cauza temerilor operatorilor navelor că acestea pot fi atacate, ci şi din cauza costurilor devenite prohibitive pentru poliţele de asigurare ale acestor nave aflate într-o zonă de război, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Războiul SUA cu Iranul riscă să devină „un nou Afganistan sau Irak". Avertismentul fostului șef al Armatei americane

Surse: SUA ar putea trimite aeronave la baza Kogălniceanu pentru operațiuni în Iran. Bogdan Chirieac: Am deveni o țintă!
 

razboi
conflict iran
iran
sua
Pete Hegseth
donald trump
