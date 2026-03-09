€ 5.0979
Explicațiile Fox News după o gafă majoră. Ce au difuzat cu Donald Trump la o ceremonie de repatriere a trupurilor unor militari americani uciși în conflictul din Orientul Mijlociu / Video
Data actualizării: 12:06 09 Mar 2026 | Data publicării: 12:01 09 Mar 2026

Explicațiile Fox News după o gafă majoră. Ce au difuzat cu Donald Trump la o ceremonie de repatriere a trupurilor unor militari americani uciși în conflictul din Orientul Mijlociu / Video
Autor: Andrei Itu

Trump o schimbă pe șefa Securității Interne: Cine o înlocuiește pe Kristi Noem Presedintele SUA, Donald Trump. Foto: Agerpres

Fox News își cere scuze după ce a difuzat anumite imagini cu Donald Trump, la ceremonia de repatriere a soldaților americani uciși în Orientul Mijlociu.

Postul american de televiziune Fox News și-a cerut scuze după ce a transmis, din greșeală, imagini de arhivă cu Donald Trump, transmite AP. Gafa s-a întâmplat în contextul relatărilor despre ceremonia de la baza aeriană Dover din statul Delaware, Statele Unite, locul unde au fost aduse înapoi trupurile a 6 soldați americani uciși în războiul din Orientul Mijlociu.

Ce au difiuzat cu Trump în locul imaginilor actuale

În locul imaginilor de actualitate, în care Donald Trump purta o șapcă, postul a transmis imagini de arhivă dintr-o ceremonie anterioară în care președintele american apărea fără acoperământ pe cap, mai scrie Associated Press.

Video

Fox News a transmis că eroarea a fost cauzată de folosirea accidentală a unor imagini din arhivă de către un angajat al redacției.

Fox News afirmă că este o eroare neintenționată

Reprezentanții Fox News au precizat, într-un comunicat, că incidentul a fost o greșeală neintenționată.

„Regretăm eroarea și ne cerem scuze pentru imaginile incorecte difuzate”, a notat postul de televiziune. De asemenea, FOX News a corectat eroarea în timpul transmisiunii live, apoi și în direct, în cadrul emisiunii. Prezentatorul Griff Jenkins a transmis condoleanțe familiilor militarilor morți.

Reacții pe rețelele sociale. Ce au sugerat unii critici ai lui Trump

Incidentul de la Fox News a generat reacții pe rețelele sociale, unde unii critici au indicat, fără dovezi, că difuzarea imaginilor ar fi fost intenționată, cu scopul de a-l prezenta pe Trump într-o lumină mai favorabilă.

Comentatorul politic Mehdi Hasan a declarat că situația ar fi cauzat un scandal major dacă ar fi fost vorba despre un alt post de televiziune. Și Johnny „Joey” Jones, veteran de război și co-prezentator al unei emisiuni Fox News, a declarat că este „jenat și rușinat” de ceea ce s-a întâmplat, chiar dacă spune că a fost o greșeală.

„Puține lucruri sunt mai sacre decât eroii care își dau viața în serviciul țării”, a notat acesta pe rețelele sociale.

Vezi și - Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 10: Atac al Iranului sub conducerea noului lider suprem/ Explozii în Dubai, luni dimineață

fox news
donald trump
