Data publicării: 14:42 07 Mar 2026

Japonia reia exporturile de arme, după 80 de ani. Decizie istorică la Tokio după cel de-al Doilea Război Mondial
Autor: D.C.

china-exercitii-militare-taiwan_79623000 Foto: Unsplash

Coaliția de guvernare de la Tokio a hotărât ridicarea interdicției privind exportul de arme, o schimbare majoră a politicii japoneze după cel de-al doilea război mondial.  

Partidul Liberal-Democrat și Partidul Inovației Japoniei (Nippon Ishin) au ajuns la un acord și au trimis prim-ministrei Sanae Takaichi o propunere de schimbare a  Regulamentului privind Transferul de Echipamente și Tehnologie de Apărare. Cele două formațiuni având majoritatea parlamentară, nu mai este necesar un vot în Dietă, schimbarea urmând să intre în vigoare de luna viitoare. 

Modificările elimină o restricție care limita exporturile de apărare ale Japoniei la echipamente de salvare, transport, avertizare, supraveghere și dragare de mine, scrie Asahi Shimbun. Va fi permis și exportul de armament dezvoltat în comun (cum ar fi avionul de luptă realizat în colaborare de Italia, Japonia și Marea Britanie) către state terțe. Japonia poate de asemenea să exporte arme către națiuni angajate în război, prin aprobarea guvernului în circumstanțe speciale.

În momentul de față, Japonia are acorduri bilaterale pentru livrarea de tehnologie de apărare și know-how cu 17 state: SUA, Australia, India, Regatul Unit, Franța, Germania, Italia, Suedia, Singapore, Filipine, Indonezia, Malaysia, Vietnam, Thailanda, Emiratele Arabe Unite, Bangladesh și Mongolia. 

Deși exporturile japoneze de echipamente militare erau limitate la cele folosite pentru salvare, transport, avertizare, supraveghere și dragarea minelor, în 2024, veniturile combinate din vânzările de armament ale Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, Fujitsu, Mitsubishi Electric și NEC au depășit 13 miliarde de dolari, potrivit The Diplomat.

