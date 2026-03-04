Umbrela nucleară franceză deasupra Europei și României: Bogdan Chirieac explică ce are de făcut Nicușor Dan

Strategia de apărare a Europei se schimbă, deoarece Franța vrea să-și construiască propriul scut nuclear european, în contextul internațional și al incertitudinilor referitoare la sprijinul militar american.

Mai multe țări, printre care Germania, Grecia și Polonia, au răspuns deja pozitiv propunerii lui Emmanuel Macron. Planul președintelui francez presupune ca armamentele nucleare să fie distribuite în țările europene, însă deciziile cu privire la utilizarea acestora vor fi luate de la Paris. România încă nu se află pe acea listă.

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit telefonic la Realitatea Plus și a comentat acest subiect. Analistul politic a explicat că România ar trebui să analizeze această posibilitate la nivel parlamentar și că o astfel de strategie ar descuraja Rusia, dar, în același timp, ar transforma țara într-o posibilă țintă nucleară.

„Este o ofertă, este profundă și schimbă strategia de apărare a Europei. Cred că toată Europa va accepta până la urmă să se pună sub umbrela nucleară franceză și britanică, deși britanicii nu sunt total independenți în privința umbrelei nucleare. Ei sunt foarte apropiați de americani.

Având în vedere că umbrela americană s-a strâns, avem nevoie și de o umbrelă nucleară ținând seama că Rusia e doldora de focoase și ogive nucleare.

Dar pentru ca lucrurile să meargă în fața istoriei exact așa cum trebuie, e necesar ca președintele Nicușor Dan să se prezinte în fața Parlamentului cu acest lucru pus pe masă. Parlamentul se pronunță și luăm decizia. Probabil că decizia este să ne punem sub umbrela nucleară franceză. De fapt, sub umbrela nucleară europeană.

Cred că avantajele sunt mai mari decât dezavantajele. Avantajul principal este că descurajezi Rusia. Dezavantajul principal este că dacă ai armă nucleară pe teritoriul tău, devii țintă nucleară, ceea ce sper să nu se întâmple”, a spus Bogdan Chirieac la Realitatea Plus.

