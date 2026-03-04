Proteine pudră, ochelari de soare, creme hidratante: ce au în comun aceste produse? Dacă le cumpărați online, cel mai probabil încalcă standardele UE privind produsele

Autoritățile vamale gestionează un număr enorm și în continuă creștere de mărfuri cumpărate online și importate direct către consumatori în UE. Acestea joacă un rol esențial la frontierele UE, controlând mărfurile care sosesc din țări terțe și asigurându-se că numai produsele sigure ajung la consumatori și că concurența pe piața unică rămâne loială.

Această activitate a devenit din ce în ce mai solicitantă, deoarece autoritățile vamale gestionează un număr în creștere rapidă de colete mici, determinat de comerțul electronic global. Din 2022, volumul coletelor mici trimise în UE s-a dublat în fiecare an. În 2024, 4,6 miliarde de colete au inundat piața UE. La sfârșitul anului 2025, acest volum a ajuns la 5,8 miliarde, o creștere de peste un sfert față de anul precedent.

Majoritatea acestor mărfuri expediate direct consumatorilor din UE din țări terțe nu respectă normele și standardele de siguranță ale UE privind produsele. Acest lucru a fost constatat în cadrul unei noi operațiuni de control vamal la scară largă la nivelul UE, în cooperare cu autoritățile de supraveghere a pieței (MSA) și autoritățile pentru siguranța alimentară (FSA).

În cea de-a doua fază a așa-numitei zone de control prioritar (PCA), 27 de autorități vamale, în cooperare cu autoritățile de supraveghere a pieței și de siguranță alimentară, au efectuat controale intensive pentru a evalua conformitatea produselor importate prin comerțul electronic într-o perioadă definită, din octombrie până în decembrie 2025.

În zilele dedicate acestei operațiuni, autoritățile au selectat și controlat produse cosmetice (de exemplu, produse de machiaj și creme), echipamente de protecție personală (de exemplu, căști și veste de salvare) și suplimente alimentare (de exemplu, proteine în pudră și vitamine) provenite de la operatori din țări terțe și destinate direct consumatorilor din UE. Au fost verificate în total 11 338 de articole.

Numărul total de articole verificate: 11338 articole

Cosmetice: 5772 articole

Echipamente de protecție individuală: 2092 articole

Suplimente alimentare: 3474 articole

Statele membre și-au concentrat controalele (pentru cosmetice și echipamente de protecție individuală) pe cele patru piețe principale care reprezintă peste 90 % din transporturile de valoare redusă introduse în UE.

Rezultatele sunt surprinzătoare. Majoritatea acestor produse nu respectau normele și standardele UE privind produsele (etichetare sau marcare incorectă sau lipsă, absența documentației necesare, includerea de ingrediente interzise etc.). Atunci când aceste elemente lipsesc, produsul nu conține mesajele de avertizare necesare, documentația privind utilizarea în condiții de siguranță a produselor și alte standarde pe care comercianții din UE trebuie să le respecte dacă doresc să își vândă produsele pe piața UE.

Cosmetice

Au fost verificate aproape 6000 de produse cosmetice, inclusiv produse de îngrijire a pielii, paste de dinți, produse de machiaj, produse pentru păr și unghii. 65 % dintre aceste produse nu erau conforme cu standardele UE privind produsele. Cea mai mare parte (63 %) a acestor produse cosmetice neconforme era de origine chineză, urmată de Regatul Unit și Statele Unite ale Americii, care reprezentau împreună 93 % din produsele cosmetice neconforme constatate în timpul acțiunii de control.

Rata de neconformitate pe piață - cosmetice (bucăți) octombrie - noiembrie 2025

Numărul total de bucăți verificate: 5772

Rata de neconformitate (bucăți): 65%

Echipamente de protecție personală

Au fost verificate și peste 2000 de articole de echipament de protecție personală. Acestea includ, de exemplu, căști de bicicletă, mănuși, protecție pentru urechi, ochelari de soare, ochelari de înot sau veste de salvare. 60 % dintre aceste produse nu erau conforme cu standardele UE privind produsele. 91 % dintre echipamentele de protecție personală neconforme s-au dovedit a fi de origine chineză, iar 6 % proveneau din Statele Unite ale Americii.

Echipamente de protecție individuală

Rata de neconformitate pe piață - EPI (bucăți) octombrie - noiembrie 2025

Număr total de bucăți verificate: 2092

Rata de neconformitate (bucăți): 60%

Suplimente alimentare

Au fost verificate aproape 3500 de bucăți de suplimente alimentare, inclusiv, de exemplu, proteine pulbere, suplimente energizante, suplimente alimentare, preparate pe bază de plante și vitamine. Statele Unite ale Americii, China și Regatul Unit au fost principalele țări de origine ale suplimentelor alimentare neconforme, Statele Unite deținând o pondere ușor mai mare. India, Hong Kong și Coreea au reprezentat restul.

Suplimentele alimentare sunt vândute printr-o gamă mai diversificată de platforme online. Acest lucru duce la o piață online mai fragmentată, în care produsele sunt dispersate pe multe site-uri web diferite. Cu toate acestea, datele arată că neconformitatea este o problemă pe întreaga piață online a suplimentelor alimentare.

Rata de neconformitate pe piață: suplimente alimentare (bucăți) octombrie - noiembrie 2025

Numărul total de bucăți verificate: 3474

Rata de neconformitate a bucăților: 63%

Ce urmează?

Aceste rezultate arată în mod clar necesitatea unor acțiuni mai urgente pentru a apăra consumatorii și concurența loială. Datele colectate oferă lecții cruciale pentru îmbunătățirea și consolidarea controalelor.

Conformitatea importurilor din comerțul electronic va fi monitorizată în mod continuu de către autoritățile vamale, în cooperare cu autoritățile de supraveghere a pieței și de siguranță alimentară. În plus, pot fi adoptate măsuri suplimentare de gestionare a riscurilor, cum ar fi controale specifice consolidate, în ceea ce privește produsele și operatorii pentru care riscul de neconformitate a fost considerat deosebit de ridicat. Aceste date ar putea fi utilizate în continuare pentru a măsura nivelul de conformitate al platformelor care au fost desemnate ca piețe online foarte mari (VLOP) cu obligațiile care le revin în temeiul Legii privind serviciile digitale (DSA). În plus, finanțarea pentru laboratoarele vamale și prioritizarea în cadrul Instrumentului pentru echipamente de control vamal (CCEI) au fost deja majorate pentru a consolida capacitatea acestora de a analiza și detecta produsele neconforme.

Acțiunile de aplicare a legislației vamale sunt pe deplin aliniate și funcționează în tandem cu inițiativele Comisiei Europene în temeiul Legii privind serviciile digitale, asigurând că produsele vândute online respectă normele UE și că consumatorii sunt protejați în mod eficient pe întreaga piață unică.

Serviciile Comisiei finalizează un raport cuprinzător cu concluziile PCA, inclusiv lecțiile învățate și sugestii pentru monitorizarea și controlul consolidat al conformității importurilor din comerțul electronic, care va fi făcut public.

Reforma vamală a UE: crearea unor condiții de concurență echitabile și a unui mediu mai sigur pentru cumpărăturile online

Normele și standardele UE privind produsele protejează cetățenii și mediul. Producătorii care le respectă nu ar trebui să fie dezavantajați.

Reforma vamală a UE, care se află în etapa finală a negocierilor cu Consiliul și Parlamentul European, va fi esențială pentru crearea unor condiții de concurență echitabile și a unei concurențe loiale în condiții identice. Reforma va proteja comerțul cu ridicata și cu amănuntul din UE, precum și lucrătorii din acest sector. În acest scop, statele membre au convenit deja să pună capăt scutirii de taxe vamale pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 EUR, înlocuind-o cu o taxă vamală unică de 3 EUR pe articol, aplicabilă de la 1 iulie 2026.

Dispozițiile reformei vamale protejează, de asemenea, consumatorii din UE și contribuie la garantarea faptului că numai produsele conforme și sigure intră pe piața UE și ajung la cetățenii noștri. Odată cu reforma, platformele și vânzătorii vor fi considerați „importatori prezumați”. Acest lucru înseamnă că platformele și vânzătorii online vor fi actorii-cheie în asigurarea faptului că mărfurile vândute online în UE respectă toate obligațiile vamale. Aceasta reprezintă o schimbare majoră față de sistemul vamal actual, care atribuie responsabilitatea consumatorilor individuali și transportatorilor. Având platformele și vânzătorii online ca importatori oficiali, consumatorii din UE pot fi siguri că toate taxele și impozitele au fost plătite și că achizițiile lor sunt sigure și conforme cu standardele UE în materie de mediu, siguranță și etică.

În plus, autoritățile vamale ale UE vor continua să monitorizeze conformitatea importurilor din comerțul electronic în cooperare cu autoritățile de supraveghere a pieței și alte autorități competente, inclusiv autoritățile responsabile cu siguranța alimentară.

Context

Autoritățile vamale colaborează îndeaproape cu autoritățile naționale de supraveghere a pieței, care monitorizează și asigură respectarea legislației europene în materie de siguranță a produselor, odată ce aceste produse sunt introduse pe piața UE. Aceste autorități sunt desemnate de un stat membru pentru a efectua supravegherea pieței în statul membru respectiv (de exemplu, agenții naționale pentru siguranța produselor de consum, autorități și organisme de reglementare în domeniul produselor chimice).

În ceea ce privește produsele alimentare, autoritățile vamale colaborează și cu autoritățile responsabile de siguranța alimentară, organisme oficiale guvernamentale responsabile de asigurarea siguranței alimentelor și a respectării standardelor de sănătate și igienă. Acestea protejează consumatorii prin reglementarea, monitorizarea și aplicarea normelor de-a lungul întregului lanț alimentar, de la producție și prelucrare până la comerțul cu amănuntul și restaurante.

Cooperarea dintre autoritățile vamale și aceste autorități este esențială pentru a asigura un schimb fluid de informații între statele membre, în vederea unei mai bune monitorizări și controlare a importurilor din comerțul electronic sau pentru a extrapola rezultatele controalelor care identifică produsele neconforme, în vederea aplicării acestora la alte importuri ale acelorași produse.

Rezultatele acestei acțiuni actuale fac parte dintr-o primă fază a domeniului de control prioritar (PCA), care a avut loc în perioada aprilie-iunie 2025 și în cadrul căreia au fost verificate 20 000 de jucării și aparate electronice de mici dimensiuni. Mai mult de jumătate dintre acestea nu respectau standardele UE privind produsele. O selecție a acestor produse a fost, de asemenea, testată în laborator pentru a se verifica siguranța lor, iar 84 % dintre produsele testate au fost considerate periculoase.