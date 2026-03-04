€ 5.0959
|
$ 4.3800
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.3800
 
DCNews Stiri Reacția UE, după amenințările lui Trump la adresa Spaniei
Data actualizării: 12:22 04 Mar 2026 | Data publicării: 12:15 04 Mar 2026

Reacția UE, după amenințările lui Trump la adresa Spaniei
Autor: Elena Aurel

imagine cu Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene. Foto: Agerpres

Uniunea Europeană a reacționat după amenințările formulate de Donald Trump la adresa Spaniei și a transmis că este pregătită să-și apere interesele.

Uniunea Europeană a declarat miercuri că este "pregătită să reacţioneze" pentru a-şi apăra interesele şi pe cele ale statelor sale membre în faţa ameninţărilor comerciale ale preşedintelui american Donald Trump la adresa Spaniei, relatează AFP şi Agerpres. 

"Comisia se va asigura că interesele Uniunii Europene sunt pe deplin protejate. Suntem solidari cu toate statele membre şi cu cetăţenii acestora şi suntem pregătiţi să reacţionăm, dacă este necesar, prin politica noastră comercială comună, pentru a apăra interesele UE", a declarat un purtător de cuvânt.

"UE şi SUA au încheiat anul trecut un acord comercial important", iar Comisia "se aşteaptă ca Statele Unite să îşi respecte pe deplin angajamentele", a adăugat purtătorul de cuvânt, reafirmând în acelaşi timp că Europa "va continua să depună eforturi pentru a stabili relaţii comerciale transatlantice stabile, previzibile şi reciproc avantajoase".

VEZI ȘI: Spania spune "Nu războiului" în conflictul din Orientul Mijlociu

Trump a ameninţat că va rupe relaţiile comerciale dintre SUA şi Spania

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat marţi că va rupe relaţiile comerciale dintre Statele Unite şi Spania, spunând "nu vrea să aibă nimic de-a face" cu această ţară, după ce Madridul a refuzat să permită armatei americane să utilizeze bazele sale din Andaluzia ca parte a războiului împotriva Iranului.

Trump a descris Spania drept un "partener groaznic" în NATO şi a avertizat că "nimeni" nu trebuie să îndrăznească să-i spună lui că nu poate folosi instalaţiile militare ale vreunei ţări.

Este vorba de baza navală Rota şi de baza aeriană Moron, înfiinţate în baza unui acord din 1953 între Statele Unite şi Spania, pe atunci sub regimul lui Franco.

De câteva luni, Donald Trump a criticat Spania de asemenea pentru că nu şi-a majorat cheltuielile militare la 5% din PIB, în conformitate cu noul obiectiv stabilit pentru ţările NATO la îndemnul Washingtonului.

VEZI ȘI: Spania, decizie în răspăr cu Trump privind conflictul din Iran. Cum continuă Madridul tradiția începută în Al Doilea Război Mondial

Reacția Chinei

China a respins miercuri ideea utilizării comerţului ca instrument de presiune politică după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va întrerupe relaţiile comerciale cu Spania din cauza poziţiei Madridului faţă de războiul din Iran şi a afirmat că loviturile militare ale SUA şi Israelului împotriva Iranului încalcă dreptul internaţional, informează Xinhua şi EFE.

"Comerţul nu trebuie utilizat nici ca armă, nici ca instrument", a afirmat, în cadrul unei conferinţe de presă, purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Extern, Mao Ning, ca răspuns la întrebări privind declaraţiile de marţi ale preşedintelui american în care a calificat Spania drept un aliat "teribil" şi a ameninţat că va "opri tot comerţul" cu această ţară sau chiar că va impune un embargo.

Reacţia celei de-a doua economii a lumii are loc la o zi după ce preşedintele Trump a atacat guvernul spaniol pentru că a refuzat autorizarea utilizării bazelor de la Rota (Cadiz) şi Moron (Sevilla) pentru operaţiuni legate de ofensiva împotriva Iranului.

Mao Ning a insistat, de asemenea, că atacurile SUA şi Israelului asupra Iranului "încalcă dreptul internaţional", o acuzaţie pe care Beijingul a susţinut-o încă de la începutul operaţiunilor militare, solicitând încetarea imediată a acestora.

Răspunsul executivului spaniol condus de Pedro Sanchez la ameninţările liderului american a fost că Madridul îşi respectă angajamentele faţă de NATO şi că orice revizuire a relaţiei bilaterale va trebui să respecte legalitatea internaţională şi acordurile dintre UE şi SUA.

La rândul său, Comisia Europeană şi-a exprimat încrederea că Washingtonul îşi va respecta angajamentele comerciale şi a afirmat că va proteja interesele UE, potrivit Agerpres. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
spania
uniunea europeana
sua
iran
conflict orientul mijlociu
china
comisia europeana
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Motorina depășește 2 euro/litru în Germania, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu
Publicat acum 57 minute
Misiune unică a celebrului avion F-35I „Adir” în războiul cu Iranul. E prima dată în istorie când se întâmplă așa ceva / video
Publicat acum 58 minute
Reacția UE, după amenințările lui Trump la adresa Spaniei
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Analfabetismul funcțional pornește de acasă. Herjeu: „Nivelul cu care un copil intră în școală este deja foarte scăzut”
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Spania spune "Nu războiului" în conflictul din Orientul Mijlociu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 15 minute
Cine l-a eliminat, de fapt, pe ayatollahul Ali Khamenei. Americanii dau din casă
Publicat acum 4 ore si 2 minute
Cine e Mojtaba Khamenei, posibil nou lider suprem al Iranului. Ar încălca o tradiție veche de 47 de ani
Publicat acum 4 ore si 53 minute
Horoscop 4 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 56 minute
Donald Trump îi spulberă orice speranță prințului moștenitor Reza Pahlavi. Ce fel de lider „ar fi mai potrivit” pentru Iran / video
Publicat acum 4 ore si 46 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 5: Cine va conduce Iranul? Adunarea Experților se pregătește să aleagă liderul
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close