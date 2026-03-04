Reacția UE, după amenințările lui Trump la adresa Spaniei

Uniunea Europeană a declarat miercuri că este "pregătită să reacţioneze" pentru a-şi apăra interesele şi pe cele ale statelor sale membre în faţa ameninţărilor comerciale ale preşedintelui american Donald Trump la adresa Spaniei, relatează AFP şi Agerpres.

"Comisia se va asigura că interesele Uniunii Europene sunt pe deplin protejate. Suntem solidari cu toate statele membre şi cu cetăţenii acestora şi suntem pregătiţi să reacţionăm, dacă este necesar, prin politica noastră comercială comună, pentru a apăra interesele UE", a declarat un purtător de cuvânt.

"UE şi SUA au încheiat anul trecut un acord comercial important", iar Comisia "se aşteaptă ca Statele Unite să îşi respecte pe deplin angajamentele", a adăugat purtătorul de cuvânt, reafirmând în acelaşi timp că Europa "va continua să depună eforturi pentru a stabili relaţii comerciale transatlantice stabile, previzibile şi reciproc avantajoase".

VEZI ȘI: Spania spune "Nu războiului" în conflictul din Orientul Mijlociu

Trump a ameninţat că va rupe relaţiile comerciale dintre SUA şi Spania

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat marţi că va rupe relaţiile comerciale dintre Statele Unite şi Spania, spunând "nu vrea să aibă nimic de-a face" cu această ţară, după ce Madridul a refuzat să permită armatei americane să utilizeze bazele sale din Andaluzia ca parte a războiului împotriva Iranului.

Trump a descris Spania drept un "partener groaznic" în NATO şi a avertizat că "nimeni" nu trebuie să îndrăznească să-i spună lui că nu poate folosi instalaţiile militare ale vreunei ţări.

Este vorba de baza navală Rota şi de baza aeriană Moron, înfiinţate în baza unui acord din 1953 între Statele Unite şi Spania, pe atunci sub regimul lui Franco.

De câteva luni, Donald Trump a criticat Spania de asemenea pentru că nu şi-a majorat cheltuielile militare la 5% din PIB, în conformitate cu noul obiectiv stabilit pentru ţările NATO la îndemnul Washingtonului.

VEZI ȘI: Spania, decizie în răspăr cu Trump privind conflictul din Iran. Cum continuă Madridul tradiția începută în Al Doilea Război Mondial

Reacția Chinei

China a respins miercuri ideea utilizării comerţului ca instrument de presiune politică după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va întrerupe relaţiile comerciale cu Spania din cauza poziţiei Madridului faţă de războiul din Iran şi a afirmat că loviturile militare ale SUA şi Israelului împotriva Iranului încalcă dreptul internaţional, informează Xinhua şi EFE.

"Comerţul nu trebuie utilizat nici ca armă, nici ca instrument", a afirmat, în cadrul unei conferinţe de presă, purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Extern, Mao Ning, ca răspuns la întrebări privind declaraţiile de marţi ale preşedintelui american în care a calificat Spania drept un aliat "teribil" şi a ameninţat că va "opri tot comerţul" cu această ţară sau chiar că va impune un embargo.

Reacţia celei de-a doua economii a lumii are loc la o zi după ce preşedintele Trump a atacat guvernul spaniol pentru că a refuzat autorizarea utilizării bazelor de la Rota (Cadiz) şi Moron (Sevilla) pentru operaţiuni legate de ofensiva împotriva Iranului.

Mao Ning a insistat, de asemenea, că atacurile SUA şi Israelului asupra Iranului "încalcă dreptul internaţional", o acuzaţie pe care Beijingul a susţinut-o încă de la începutul operaţiunilor militare, solicitând încetarea imediată a acestora.

Răspunsul executivului spaniol condus de Pedro Sanchez la ameninţările liderului american a fost că Madridul îşi respectă angajamentele faţă de NATO şi că orice revizuire a relaţiei bilaterale va trebui să respecte legalitatea internaţională şi acordurile dintre UE şi SUA.

La rândul său, Comisia Europeană şi-a exprimat încrederea că Washingtonul îşi va respecta angajamentele comerciale şi a afirmat că va proteja interesele UE, potrivit Agerpres.