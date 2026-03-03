€ 5.0981
|
$ 4.3940
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0981
|
$ 4.3940
 
DCNews Stiri Adevărata miză în Orientul Mijlociu. ”Iranul este doar o etapă”. Ambasadorul Dranga: O nouă realitate. Rolul României se schimbă
Data actualizării: 19:20 03 Mar 2026 | Data publicării: 19:19 03 Mar 2026

EXCLUSIV Adevărata miză în Orientul Mijlociu. ”Iranul este doar o etapă”. Ambasadorul Dranga: O nouă realitate. Rolul României se schimbă
Autor: Roxana Neagu

iran conflict armat sua israel foto Agerpres

Ce rol are România în contextul conflictului din Orientul Mijlociu?

Conflictul SUA, Israel - Iran - 3 martie. Urmărește aici LIVE ce se întâmplă acum în Orientul Mijlociu>>>

”Asistăm la un proces care va încerca să rezolve întreaga ecuație de securitate a Orientului Mijlociu. Iranul este, probabil, doar o etapă. Lucrurile sunt complicate pentru că nu există consens la nivel internațional în legătură cu rezolvarea acestei ecuații, nici în ceea ce privește mijloacele prin care va fi rezolvată. Prin urmare, trebuie să așteptăm pentru a vedea liniile de acțiune ale protagoniștilor și să vedem în ce măsură reacția internațională va clarifica pașii ce vor urma” a precizat Ovidiu Dranga, fostul ambasador al României în Japonia, în interviul acordat jurnalistului Val Vâlcu, la DCNews. 

Rolul României se schimbă

În acest context, al conflictului armat din Orientul Mijlociu, după ce SUA și Israelul au atacat Iranul, ambasadorul a precizat: ”Suntem într-o nouă realitate, suntem nevoiți să ne poziționăm. Rolul multor state se schimbă în această nouă ordine regională și globală. Din această perspectivă, cred că și rolul României se modifică, pentru că România este un element-cheie pe flancul estic al NATO, dar, în același timp, este un element-cheie în demersurile pe care SUA le întreprind într-un spațiu mai larg”. 

Urmărește interviul complet: 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ovidiu dranga
razboi
orientul mijlociu
iran
sua
israel
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Experți în domeniul tutunului și nicotinei cer Comisiei Europene corectarea dezinformării privind produsele fără fum
Publicat acum 32 minute
Donald Trump: Iranienii sunt mulțumiți de ceea ce am făcut
Publicat acum 35 minute
Bogații din Orient fug de teama războiului din Iran: Zboruri de până la 350.000$ cu avioanele private
Publicat acum 44 minute
Prognoza meteo actualizată. Vremea în București și-n țară până în 11 martie. Ziua din care se răcește
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Norvegia se declară pregătită să înceapă discuțiile cu Franța despre armele nucleare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 29 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 4: Marea Britanie trimite distrugătorul de apărare aeriană HMS Dragon în Cipru
Publicat acum 12 ore si 11 minute
Ce căutau copiii în Dubai? „Lecția” uitată a securiștilor dinainte de ’89
Publicat acum 12 ore si 25 minute
Horoscop 3 martie 2026. Eclipsă de Lună/Lună Plină în Fecioară. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 53 minute
Donald Trump, anunțul momentului despre războiul cu Iranul
Publicat acum 8 ore si 18 minute
Prima țară care vorbește despre părăsirea Consiliului Păcii înființat de Trump
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close