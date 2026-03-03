Conflictul SUA, Israel - Iran - 3 martie. Urmărește aici LIVE ce se întâmplă acum în Orientul Mijlociu>>>

”Asistăm la un proces care va încerca să rezolve întreaga ecuație de securitate a Orientului Mijlociu. Iranul este, probabil, doar o etapă. Lucrurile sunt complicate pentru că nu există consens la nivel internațional în legătură cu rezolvarea acestei ecuații, nici în ceea ce privește mijloacele prin care va fi rezolvată. Prin urmare, trebuie să așteptăm pentru a vedea liniile de acțiune ale protagoniștilor și să vedem în ce măsură reacția internațională va clarifica pașii ce vor urma” a precizat Ovidiu Dranga, fostul ambasador al României în Japonia, în interviul acordat jurnalistului Val Vâlcu, la DCNews.

Rolul României se schimbă

În acest context, al conflictului armat din Orientul Mijlociu, după ce SUA și Israelul au atacat Iranul, ambasadorul a precizat: ”Suntem într-o nouă realitate, suntem nevoiți să ne poziționăm. Rolul multor state se schimbă în această nouă ordine regională și globală. Din această perspectivă, cred că și rolul României se modifică, pentru că România este un element-cheie pe flancul estic al NATO, dar, în același timp, este un element-cheie în demersurile pe care SUA le întreprind într-un spațiu mai larg”.

