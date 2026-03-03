€ 5.0981
DCNews Sanatate Experți în domeniul tutunului și nicotinei cer Comisiei Europene corectarea dezinformării privind produsele fără fum
Data publicării: 20:49 03 Mar 2026

Experți în domeniul tutunului și nicotinei cer Comisiei Europene corectarea dezinformării privind produsele fără fum
Autor: Gabriela Ungureanu

produs fara fum tigari Produs fără fum. Sursa foto: Freepik/rol ilustrativ

Un grup de 23 de experți europeni independenți în domeniul tutunului și nicotinei a trimis o scrisoare Comisiei Europene, exprimându-și îngrijorarea privind afirmațiile comisarului Olivier Varhelyi, potrivit cărora produsele fără fum ar avea riscuri comparabile cu fumatul tradițional de țigarete.

Scrisoarea, publicată pe site-ul lui Clive Bates, expert britanic în politici publice privind tutunul și reducerea riscurilor, are ca scop corectarea declarațiilor comisarului pentru Sănătate și Bunăstare Animală.

Ce argumente aduc experții

Specialiștii subliniază că nu există dovezi științifice pentru această afirmație, în timp ce studiile arată că aceste produse prezintă doar o mică parte dintre riscurile țigărilor tradiționale.

Aceștia avertizează că poziția comisarului redă informații false, care pot submina legislația europeană privind tutunul și sănătatea publică, afectând Directivele privind produsele din tutun, Planul European de Combatere a Cancerului și Planul pentru Sănătatea Cardiovasculară.

În scrisoare se arată că „această reprezentare greșită are consecințe multiple pentru sănătatea publică și pentru procesul de elaborare a politicilor europene”, punând în lumină faptul că peste 100 de milioane de utilizatori de produse cu nicotină din Uniunea Europeană au dreptul la o comunicare corectă și responsabilă.

Solicitări pentru Comisia Europeană

Experții solicită Comisiei Europene să corecteze afirmațiile false privind riscurile produselor fără fum, subliniind că acestea prezintă doar o mică parte din riscurile țigaretelor convenționale.

De asemenea, ei cer ca politicile și reglementările europene să fie ghidate de dovezi științifice solide, protejând sănătatea publică și credibilitatea Comisiei.

Scrisoarea subliniază necesitatea aplicării principiilor proporționalității, precauției și non-discriminării în elaborarea legislației și cere ca aceste măsuri să fie implementate înainte ca dezinformarea să cauzeze daune suplimentare utilizatorilor de produse nicotinice și publicului larg.

comisia europeana
scrisoare
experti
